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Российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/desantniki-1850999429.html
Российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР
Российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2023
Российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР
Российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных, пытавшихся пройти в тыл, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Лесник. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:16
2023-02-10T09:17
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных, пытавшихся пройти в тыл, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Лесник."Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге", — сказал собеседник агентства.По его словам, группа украинских военных численностью до семи человек пыталась с фланга зайти в тыл российским силам, но их остановили огнем из АГС и минометов."Отработали на дистанции 600 метров одной "улиткой" (магазин автоматического гранатомета. — Прим. ред.). Противник уничтожен", — добавил командир.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842953805.html
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Российские десантники об уничтожении в ЛНР группы украинских военных
Российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных численностью до 7 человек, пытавшихся пройти в тыл во время наступления 2 десантных рот
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безопасность, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия
03:16 10.02.2023 (обновлено: 09:17 10.02.2023)
 
Российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР

"Лесник": российские десантники предотвратили прорыв в ЛНР, уничтожив группу военных ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных, пытавшихся пройти в тыл, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Лесник.
"Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге", — сказал собеседник агентства.
Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 16:16Специальная военная операция на Украине
В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов
По его словам, группа украинских военных численностью до семи человек пыталась с фланга зайти в тыл российским силам, но их остановили огнем из АГС и минометов.
"Отработали на дистанции 600 метров одной "улиткой" (магазин автоматического гранатомета. — Прим. ред.). Противник уничтожен", — добавил командир.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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