https://ria.ru/20230210/desantniki-1850999429.html

Российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР

Российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2023

Российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР

Российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных, пытавшихся пройти в тыл, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Лесник. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:16

2023-02-10T03:16

2023-02-10T09:17

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных, пытавшихся пройти в тыл, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Лесник."Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге", — сказал собеседник агентства.По его словам, группа украинских военных численностью до семи человек пыталась с фланга зайти в тыл российским силам, но их остановили огнем из АГС и минометов."Отработали на дистанции 600 метров одной "улиткой" (магазин автоматического гранатомета. — Прим. ред.). Противник уничтожен", — добавил командир.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842953805.html

https://ria.ru/20230210/pentagon-1850998292.html

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Российские десантники об уничтожении в ЛНР группы украинских военных Российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных численностью до 7 человек, пытавшихся пройти в тыл во время наступления 2 десантных рот 2023-02-10T03:16 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, луганская народная республика, россия