https://ria.ru/20230210/byudzhet-1851313470.html

СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет

СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет

Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, пишет газета Politico. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:32

2023-02-10T20:32

2023-02-10T20:47

сша

в мире

цены на нефть

украина

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, пишет газета Politico.Согласно ее данным, в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые значительно сократились ввиду регулярно поставляемой военной помощи Украине. Как отмечает газета, в правительстве "очень близки" к тому, чтобы определиться с окончательным объемом бюджета, который планируется включить в общий бюджетный запрос на следующий финансовый год и представить в марте."Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году", - заявил заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовые вопросы.Оборонный бюджет США на 2023-й финансовый год (начался 1 октября 2022 года) составляет рекордные 858 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230106/byudzhet-1843316348.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, цены на нефть, украина, джо байден