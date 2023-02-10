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СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет
СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет
Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, пишет газета Politico. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:32
2023-02-10T20:32
2023-02-10T20:47
сша
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украина
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, пишет газета Politico.Согласно ее данным, в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые значительно сократились ввиду регулярно поставляемой военной помощи Украине. Как отмечает газета, в правительстве "очень близки" к тому, чтобы определиться с окончательным объемом бюджета, который планируется включить в общий бюджетный запрос на следующий финансовый год и представить в марте."Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году", - заявил заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовые вопросы.Оборонный бюджет США на 2023-й финансовый год (начался 1 октября 2022 года) составляет рекордные 858 миллиардов долларов.
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сша, в мире, цены на нефть, украина, джо байден
США, В мире, Цены на нефть, Украина, Джо Байден
20:32 10.02.2023 (обновлено: 20:47 10.02.2023)
СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет
Politico: Байден намерен запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет