Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/byudzhet-1851313470.html
СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет
СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет
Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, пишет газета Politico. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:32
2023-02-10T20:47
сша
в мире
цены на нефть
украина
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, пишет газета Politico.Согласно ее данным, в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые значительно сократились ввиду регулярно поставляемой военной помощи Украине. Как отмечает газета, в правительстве "очень близки" к тому, чтобы определиться с окончательным объемом бюджета, который планируется включить в общий бюджетный запрос на следующий финансовый год и представить в марте."Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году", - заявил заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовые вопросы.Оборонный бюджет США на 2023-й финансовый год (начался 1 октября 2022 года) составляет рекордные 858 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230106/byudzhet-1843316348.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54cb570cb1a984973e958f784ee86e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, цены на нефть, украина, джо байден
США, В мире, Цены на нефть, Украина, Джо Байден
20:32 10.02.2023 (обновлено: 20:47 10.02.2023)
 
СМИ: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет

Politico: Байден намерен запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, пишет газета Politico.
Согласно ее данным, в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые значительно сократились ввиду регулярно поставляемой военной помощи Украине. Как отмечает газета, в правительстве "очень близки" к тому, чтобы определиться с окончательным объемом бюджета, который планируется включить в общий бюджетный запрос на следующий финансовый год и представить в марте.
"Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году", - заявил заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовые вопросы.
Оборонный бюджет США на 2023-й финансовый год (начался 1 октября 2022 года) составляет рекордные 858 миллиардов долларов.
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 22:41Специальная военная операция на Украине
СМИ стало известно, в каком случае в США могут урезать оборонный бюджет
 
СШАВ миреЦены на нефтьУкраинаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала