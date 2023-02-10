https://ria.ru/20230210/borisov-1851008877.html

Глава "Роскосмоса" рассказал о стапельной сборке спутников в России

Глава "Роскосмоса" рассказал о стапельной сборке спутников в России - РИА Новости, 10.02.2023

Глава "Роскосмоса" рассказал о стапельной сборке спутников в России

Стапельная сборка спутников в России идет очень медленно и растягивается на сроки до полутора лет из-за повторения операций, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:56

2023-02-10T06:56

2023-02-10T06:56

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Стапельная сборка спутников в России идет очень медленно и растягивается на сроки до полутора лет из-за повторения операций, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Сроки у стапельной сборки длительные. Как она происходит? Вот платформа, на нее начинают монтировать оборудование, монтируют, монтируют, дошли до определенного момента, что-то вышло из строя. Все демонтируют, отсылают на завод-изготовитель, ждут, когда придет обратно", - рассказал Борисов. По его словам, в среднем при таком подходе срок производства спутника занимает 15-18 месяцев. Кроме того, российские спутники сильно отличаются друг от друга, из-за чего их тиражирование невозможно и говорить об их серийном производстве нельзя. Это совершенно другая индустрия: логистика поставок комплектующих, технологический процесс – все совершенно по-другому, отметил глава "Роскосмоса". "Я выяснил, что все предприятия "Роскосмоса" теоретически могут выпускать 42 спутника в год. А по факту из-за ограничений финансирования и срывов сроков выпускают 15-17", - сказал Борисов.

https://ria.ru/20230210/borisov-1850999574.html

https://ria.ru/20230210/kosmos-1851001390.html

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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, экономика