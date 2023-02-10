Рейтинг@Mail.ru
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230210/borisov-1850999574.html
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов
Россия сможет нарастить свою орбитальную группировку до 360 аппаратов к 2030 году, но и это будет в пять раз меньше, чем у Индии, нужно наращивать производство, РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:18
2023-02-10T03:28
россия
индия
америка
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
наука
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840238458_0:73:3230:1889_1920x0_80_0_0_da666134b284943609a1bbf4d6d8f2cd.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия сможет нарастить свою орбитальную группировку до 360 аппаратов к 2030 году, но и это будет в пять раз меньше, чем у Индии, нужно наращивать производство, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Если нам ничего не менять, то к 2030 году мы выйдем на космическую группировку где-то 360 спутников. Вроде, много по сравнению с сегодняшними 190. Но тогда с сегодняшних 3,5% от объема космических услуг на мировом рынке мы упадем до 0,5%. Индия, которая сегодня серьезно отстает от России, обгонит нас по количеству спутников в пять раз, не говоря об Америке, Европе и Китае", - сказал Борисов. По его словам, сейчас производственные мощности США составляют порядка тысячи спутников в год, а Китая - около 450 в год. Россия может производить до 42 спутников в год. Как отметил гендиректор "Роскосмоса", Россия "проспала" переход на индустриальную модель производства спутников. Он напомнил, что минимальная необходимая орбитальная группировка России к 2030 году должна состоять 1000-1200.
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850965056.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230209/safronov-1850904900.html
россия
индия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840238458_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_c3153b74e144b031f497b9fe4899b601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, америка, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, экономика
Россия, Индия, Америка, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Наука, Экономика
03:18 10.02.2023 (обновлено: 03:28 10.02.2023)
 
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов

Борисов: число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, но нужно больше

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия сможет нарастить свою орбитальную группировку до 360 аппаратов к 2030 году, но и это будет в пять раз меньше, чем у Индии, нужно наращивать производство, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Если нам ничего не менять, то к 2030 году мы выйдем на космическую группировку где-то 360 спутников. Вроде, много по сравнению с сегодняшними 190. Но тогда с сегодняшних 3,5% от объема космических услуг на мировом рынке мы упадем до 0,5%. Индия, которая сегодня серьезно отстает от России, обгонит нас по количеству спутников в пять раз, не говоря об Америке, Европе и Китае", - сказал Борисов.
Последствия землетрясения на юго-востоке Турции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 19:50
"Роскосмос" опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции
По его словам, сейчас производственные мощности США составляют порядка тысячи спутников в год, а Китая - около 450 в год. Россия может производить до 42 спутников в год.
Как отметил гендиректор "Роскосмоса", Россия "проспала" переход на индустриальную модель производства спутников.
"Надо сегодня кратно наращивать производство. Где-то на рубеже 2025 года выйти на 250 спутников в год, а к 2030 – на спутник в день", - сказал Борисов.
Он напомнил, что минимальная необходимая орбитальная группировка России к 2030 году должна состоять 1000-1200.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 16:43В России
Осужденного за госизмену Сафронова уволили из "Роскосмоса"
 
НаукаРоссияИндияАмерикаЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала