https://ria.ru/20230210/borisov-1850999574.html
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов
Россия сможет нарастить свою орбитальную группировку до 360 аппаратов к 2030 году, но и это будет в пять раз меньше, чем у Индии, нужно наращивать производство, РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:18
2023-02-10T03:18
2023-02-10T03:28
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наука
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия сможет нарастить свою орбитальную группировку до 360 аппаратов к 2030 году, но и это будет в пять раз меньше, чем у Индии, нужно наращивать производство, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Если нам ничего не менять, то к 2030 году мы выйдем на космическую группировку где-то 360 спутников. Вроде, много по сравнению с сегодняшними 190. Но тогда с сегодняшних 3,5% от объема космических услуг на мировом рынке мы упадем до 0,5%. Индия, которая сегодня серьезно отстает от России, обгонит нас по количеству спутников в пять раз, не говоря об Америке, Европе и Китае", - сказал Борисов. По его словам, сейчас производственные мощности США составляют порядка тысячи спутников в год, а Китая - около 450 в год. Россия может производить до 42 спутников в год. Как отметил гендиректор "Роскосмоса", Россия "проспала" переход на индустриальную модель производства спутников. Он напомнил, что минимальная необходимая орбитальная группировка России к 2030 году должна состоять 1000-1200.
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850965056.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230209/safronov-1850904900.html
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россия, индия, америка, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, экономика
Россия, Индия, Америка, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Наука, Экономика
03:18 10.02.2023 (обновлено: 03:28 10.02.2023)
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов
Борисов: число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, но нужно больше