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Семья оператора, убитой на съемках Алеком Болдуином, подала на актера в суд - РИА Новости, 10.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230210/bolduin-1850996630.html
Семья оператора, убитой на съемках Алеком Болдуином, подала на актера в суд
Семья оператора, убитой на съемках Алеком Болдуином, подала на актера в суд - РИА Новости, 10.02.2023
Семья оператора, убитой на съемках Алеком Болдуином, подала на актера в суд
Украинская семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на актера Алека Болдуина, который обвиняется в непредумышленном убийстве женщины во время съемок фильма в РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T01:26
2023-02-10T01:26
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинская семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на актера Алека Болдуина, который обвиняется в непредумышленном убийстве женщины во время съемок фильма в США, сообщает телеканал СВС. В начале февраля Болдуину было предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс со стороны прокуратуры штата Нью-Мексико. В октябре 2022 года Болдуин и муж погибшей женщины Мэтью Хатчинс, объявили о заключении мирового соглашения по делу, связанному со стрельбой. По словам адвоката, это урегулирование не представляло интересов других членов семьи Галины Хатчинс. Адвокат Глория Оллред в четверг объявила, что против Болдуина подан гражданский иск от имени родных Хатчинс – ее матери Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и младшей сестры Светланы Земко. Родители и сестра Хатчинс проживают на Украине. "Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива… А мистер Болдуин даже не обратился к ним с извинениями", - сказала адвокат на пресс-конференции. Она отметила, что гражданская тяжба будет продолжена независимо от исхода уголовного дела. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
https://ria.ru/20230208/znamenitosti-1850632137.html
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сша, нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), в мире
Культура, США, Нью-Мексико, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), В мире
01:26 10.02.2023
 
Семья оператора, убитой на съемках Алеком Болдуином, подала на актера в суд

Семья женщины-оператора, убитой на съемках Алеком Болдуином, подала на актера в суд

© AP Photo / Julie JacobsonГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Julie Jacobson
Голливудский актер Алек Болдуин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинская семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на актера Алека Болдуина, который обвиняется в непредумышленном убийстве женщины во время съемок фильма в США, сообщает телеканал СВС.
В начале февраля Болдуину было предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс со стороны прокуратуры штата Нью-Мексико. В октябре 2022 года Болдуин и муж погибшей женщины Мэтью Хатчинс, объявили о заключении мирового соглашения по делу, связанному со стрельбой. По словам адвоката, это урегулирование не представляло интересов других членов семьи Галины Хатчинс.
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Адвокат Глория Оллред в четверг объявила, что против Болдуина подан гражданский иск от имени родных Хатчинс – ее матери Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и младшей сестры Светланы Земко.
Родители и сестра Хатчинс проживают на Украине. "Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива… А мистер Болдуин даже не обратился к ним с извинениями", - сказала адвокат на пресс-конференции.
Она отметила, что гражданская тяжба будет продолжена независимо от исхода уголовного дела.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
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