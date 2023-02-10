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Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/boeviki-1851042829.html
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.02.2023
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой
Группа украинских пехотинцев, направленных в качестве подкрепления на позиции ВСУ под Авдеевкой, уничтожена при артиллерийском налете российской армии, сообщает РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:24
2023-02-10T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Группа украинских пехотинцев, направленных в качестве подкрепления на позиции ВСУ под Авдеевкой, уничтожена при артиллерийском налете российской армии, сообщает корреспондент РИА Новости. Вчера украинское командование направило подразделение в соответствующий укрепрайон. Разведка ВС России зафиксировала перемещение военных и передала координаты их местоположения артиллеристам, которые по ним провели обстрел с применением пушек калибра 152 миллиметра "Гиацинт".По словам корреспондента агентства, кадры видеосъемки с применением тепловизора позволяют констатировать полную ликвидацию группы военнослужащих.Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, поэтому противник "будет упираться", не считаясь с потерями.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230209/duel-1850707167.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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96
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Уничтожение украинских боевиков российской артиллерией под Авдеевкой
Подразделение украинских боевиков, направленных на позиции под Авдеевкой, уничтожено огнем российской артиллерии.
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
10:24 10.02.2023 (обновлено: 11:55 10.02.2023)
 
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой

Российские артиллеристы уничтожили подразделение украинских боевиков под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Группа украинских пехотинцев, направленных в качестве подкрепления на позиции ВСУ под Авдеевкой, уничтожена при артиллерийском налете российской армии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вчера украинское командование направило подразделение в соответствующий укрепрайон. Разведка ВС России зафиксировала перемещение военных и передала координаты их местоположения артиллеристам, которые по ним провели обстрел с применением пушек калибра 152 миллиметра "Гиацинт".
Кадры ликвидации минометного расчета ВСУ в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 06:07Специальная военная операция на Украине
Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет
По словам корреспондента агентства, кадры видеосъемки с применением тепловизора позволяют констатировать полную ликвидацию группы военнослужащих.
Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, поэтому противник "будет упираться", не считаясь с потерями.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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