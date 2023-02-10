https://ria.ru/20230210/boeviki-1851042829.html
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.02.2023
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой
Группа украинских пехотинцев, направленных в качестве подкрепления на позиции ВСУ под Авдеевкой, уничтожена при артиллерийском налете российской армии, сообщает РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:24
2023-02-10T10:24
2023-02-10T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Группа украинских пехотинцев, направленных в качестве подкрепления на позиции ВСУ под Авдеевкой, уничтожена при артиллерийском налете российской армии, сообщает корреспондент РИА Новости. Вчера украинское командование направило подразделение в соответствующий укрепрайон. Разведка ВС России зафиксировала перемещение военных и передала координаты их местоположения артиллеристам, которые по ним провели обстрел с применением пушек калибра 152 миллиметра "Гиацинт".По словам корреспондента агентства, кадры видеосъемки с применением тепловизора позволяют констатировать полную ликвидацию группы военнослужащих.Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, поэтому противник "будет упираться", не считаясь с потерями.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230209/duel-1850707167.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение украинских боевиков российской артиллерией под Авдеевкой
Подразделение украинских боевиков, направленных на позиции под Авдеевкой, уничтожено огнем российской артиллерии.
2023-02-10T10:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
10:24 10.02.2023 (обновлено: 11:55 10.02.2023)
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой
Российские артиллеристы уничтожили подразделение украинских боевиков под Авдеевкой