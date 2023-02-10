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Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов - РИА Новости, 10.02.2023
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https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851095109.html
Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов
Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов - РИА Новости, 10.02.2023
Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:21
2023-02-10T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов. "Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", — сказал чиновник в интервью агентству Блумберг. Представитель администрации украинского президента объяснил такой расход снарядов высокой интенсивностью боев.Жовква также напомнил, что Киев нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Ранее в ФРГ объявили о поставке на Украину танков Leopard 2 к концу марта, аналогичные действия могут предпринять другие страны ЕС, у которых есть такие машины, Берлин это разрешил. США также анонсировали поставку БМП "Абрамс".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:21 10.02.2023 (обновлено: 15:04 10.02.2023)
 
Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов

Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что у ВСУ осталось "почти ноль" боеприпасов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные под Артемовском (Бахмутом)
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом) - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов.
"Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", — сказал чиновник в интервью агентству Блумберг.
Представитель администрации украинского президента объяснил такой расход снарядов высокой интенсивностью боев.
Жовква также напомнил, что Киев нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Ранее в ФРГ объявили о поставке на Украину танков Leopard 2 к концу марта, аналогичные действия могут предпринять другие страны ЕС, у которых есть такие машины, Берлин это разрешил. США также анонсировали поставку БМП "Абрамс".
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.
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