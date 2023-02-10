https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851095109.html

Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов

Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов - РИА Новости, 10.02.2023

Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:21

2023-02-10T12:21

2023-02-10T15:04

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов. "Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", — сказал чиновник в интервью агентству Блумберг. Представитель администрации украинского президента объяснил такой расход снарядов высокой интенсивностью боев.Жовква также напомнил, что Киев нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Ранее в ФРГ объявили о поставке на Украину танков Leopard 2 к концу марта, аналогичные действия могут предпринять другие страны ЕС, у которых есть такие машины, Берлин это разрешил. США также анонсировали поставку БМП "Абрамс".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр