https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851000256.html
В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до ста процентов
В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до ста процентов - РИА Новости, 10.02.2023
В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до ста процентов
В России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:38
2023-02-10T03:38
2023-02-10T03:39
новое оружие россии
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технологии
россия
сша
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ростех
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность — очень высокая", — сказали в корпорации. В Ростехе уточнили, что новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно, в частности, основные танки США и Германии — Abrams и Leopard — станут для них удобной целью. В корпорации не раскрыли тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов. Как сообщил ранее РИА Новости информированный источник, предприятия российской "оборонки" в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных гаубиц. Он также отмечал, что темпы производства таких боеприпасов в этом году еще вырастут.
https://ria.ru/20230209/spetsgranaty-1850701479.html
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безопасность, технологии, россия, сша, германия, ростех, m1 abrams
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, США, Германия, Ростех, M1 Abrams
03:38 10.02.2023 (обновлено: 03:39 10.02.2023)
В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до ста процентов
Ростех: в России разрабатываются боеприпасы с точностью поражения до ста процентов