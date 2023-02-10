https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851000256.html

В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до ста процентов

В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до ста процентов - РИА Новости, 10.02.2023

В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до ста процентов

В России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:38

2023-02-10T03:38

2023-02-10T03:39

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

сша

германия

ростех

m1 abrams

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a11245d09cf77f23208329cd4f3c40.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность — очень высокая", — сказали в корпорации. В Ростехе уточнили, что новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно, в частности, основные танки США и Германии — Abrams и Leopard — станут для них удобной целью. В корпорации не раскрыли тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов. Как сообщил ранее РИА Новости информированный источник, предприятия российской "оборонки" в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных гаубиц. Он также отмечал, что темпы производства таких боеприпасов в этом году еще вырастут.

https://ria.ru/20230209/spetsgranaty-1850701479.html

https://ria.ru/20230209/orlan-1850771546.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, сша, германия, ростех, m1 abrams