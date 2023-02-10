https://ria.ru/20230210/blokirovka-1851139569.html

Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие

Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие - РИА Новости, 10.02.2023

Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие

Правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо заблокировало планы РФ по расширению консульского присутствия в стране, несмотря на... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:04

2023-02-10T14:04

2023-02-10T14:04

россия

канада

оттава

олег степанов

в мире

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо заблокировало планы РФ по расширению консульского присутствия в стране, несмотря на собственные заверения о приверженности политике мультикультурализма, заявил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов."Команда Трюдо все это заблокировала. Несмотря на декларации о приверженности политике мультикультурализма, она блокирует доступ россиян к консульским услугам", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата.Таким образом глава российской дипмиссии ответил на вопрос о том, возможно ли расширение консульского присутствия РФ в Канаде, в частности, открытие российского консульства в Ванкувере уже в текущем году.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675894.html

россия

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, канада, оттава, олег степанов, в мире, джастин трюдо