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Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие
Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие - РИА Новости, 10.02.2023
Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие
Правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо заблокировало планы РФ по расширению консульского присутствия в стране, несмотря на... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:04
2023-02-10T14:04
2023-02-10T14:04
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канада
оттава
олег степанов
в мире
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо заблокировало планы РФ по расширению консульского присутствия в стране, несмотря на собственные заверения о приверженности политике мультикультурализма, заявил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов."Команда Трюдо все это заблокировала. Несмотря на декларации о приверженности политике мультикультурализма, она блокирует доступ россиян к консульским услугам", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата.Таким образом глава российской дипмиссии ответил на вопрос о том, возможно ли расширение консульского присутствия РФ в Канаде, в частности, открытие российского консульства в Ванкувере уже в текущем году.
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россия, канада, оттава, олег степанов, в мире, джастин трюдо
Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов, В мире, Джастин Трюдо
Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие
Посол Степанов: Канада заблокировала планы России по расширению консульского присутствия