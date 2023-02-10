https://ria.ru/20230210/bespilotniki-1851005308.html

Боец ВС России рассказал о работе беспилотников на Запорожском направлении

Боец ВС России рассказал о работе беспилотников на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.02.2023

Боец ВС России рассказал о работе беспилотников на Запорожском направлении

Беспилотники Вооруженных сил России выявляют на запорожском направлении около 50 целей еженедельно, сообщил журналистам российский боец, отвечающий за запуск... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T05:47

2023-02-10T05:47

2023-02-10T05:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Беспилотники Вооруженных сил России выявляют на запорожском направлении около 50 целей еженедельно, сообщил журналистам российский боец, отвечающий за запуск БПЛА. Он рассказал, что с помощью беспилотников "Орлан-10" ведут воздушную разведку и корректируют артиллерию. "В день запускается две наши птички. То есть это день и ночь. Работаем практически постоянно. Чаще это живая сила противника. И также небронированная техника противника. За неделю, наверное, около 50 (целей выявляется - ред.). Один аппарат находится в небе не менее десяти часов", - сказал боец.

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2023

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безопасность, россия