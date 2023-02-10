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Боец ВС России рассказал о работе беспилотников на Запорожском направлении
Боец ВС России рассказал о работе беспилотников на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.02.2023
Боец ВС России рассказал о работе беспилотников на Запорожском направлении
Беспилотники Вооруженных сил России выявляют на запорожском направлении около 50 целей еженедельно, сообщил журналистам российский боец, отвечающий за запуск... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T05:47
2023-02-10T05:47
2023-02-10T05:47
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Беспилотники Вооруженных сил России выявляют на запорожском направлении около 50 целей еженедельно, сообщил журналистам российский боец, отвечающий за запуск БПЛА. Он рассказал, что с помощью беспилотников "Орлан-10" ведут воздушную разведку и корректируют артиллерию. "В день запускается две наши птички. То есть это день и ночь. Работаем практически постоянно. Чаще это живая сила противника. И также небронированная техника противника. За неделю, наверное, около 50 (целей выявляется - ред.). Один аппарат находится в небе не менее десяти часов", - сказал боец.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Боец ВС России рассказал о работе беспилотников на Запорожском направлении
Российские беспилотники выявляют на Запорожском направлении около 50 целей еженедельно
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Беспилотники Вооруженных сил России выявляют на запорожском направлении около 50 целей еженедельно, сообщил журналистам российский боец, отвечающий за запуск БПЛА.
Он рассказал, что с помощью беспилотников "Орлан-10" ведут воздушную разведку и корректируют артиллерию.
"В день запускается две наши птички. То есть это день и ночь. Работаем практически постоянно. Чаще это живая сила противника. И также небронированная техника противника. За неделю, наверное, около 50 (целей выявляется - ред.). Один аппарат находится в небе не менее десяти часов", - сказал боец.