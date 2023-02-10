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Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/bespilotnik-1851046130.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.02.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Брянским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:36
2023-02-10T10:36
специальная военная операция на украине
происшествия
брянский район
россия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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БРЯНСК,10 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Брянским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА", - говорится в сообщении. Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, отметил губернатор. Накануне, в четверг, вооруженные силы РФ сбили 10 беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью.
https://ria.ru/20230210/leopard-1851040148.html
брянский район
россия
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происшествия, брянский район, россия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянский район, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
10:36 10.02.2023
 
Над Брянской областью сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: системы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

© Кадр из видео компании Baykar БПЛА
БПЛА
© Кадр из видео компании Baykar
БПЛА. Архивное фото
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БРЯНСК,10 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Брянским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА", - говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.
Накануне, в четверг, вооруженные силы РФ сбили 10 беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянский районРоссияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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