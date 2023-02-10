https://ria.ru/20230210/bespilotnik-1851046130.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.02.2023

Над Брянской областью сбили беспилотник

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Брянским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:36

2023-02-10T10:36

2023-02-10T10:36

специальная военная операция на украине

происшествия

брянский район

россия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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БРЯНСК,10 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Брянским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА", - говорится в сообщении. Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, отметил губернатор. Накануне, в четверг, вооруженные силы РФ сбили 10 беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью.

https://ria.ru/20230210/leopard-1851040148.html

брянский район

россия

брянская область

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Варвара Скокшина

происшествия, брянский район, россия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины