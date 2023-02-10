https://ria.ru/20230210/benefitsiar-1851003970.html

Эксперт раскрыл основных бенефициаров военной помощи Запада Украине

Эксперт раскрыл основных бенефициаров военной помощи Запада Украине - РИА Новости, 10.02.2023

Эксперт раскрыл основных бенефициаров военной помощи Запада Украине

Американские и европейские металлургические компании могут выступать основными бенефициарами военной помощи Запада Украине: в 2022 году они могли наращивать... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T05:13

2023-02-10T05:13

2023-02-10T05:13

украина

германия

сша

arcelormittal

thyssenkrupp

всмпо-ависма

javelin (птрк)

m1 abrams

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Американские и европейские металлургические компании могут выступать основными бенефициарами военной помощи Запада Украине: в 2022 году они могли наращивать поставки металлов для восполнения парка военной техники стран-доноров, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов."Основные бенефициары - это, вероятно, западные металлургические компании. Для них сотрудничество с оборонными предприятиями является одним из наиболее выгодных направлений сбыта их продукции. Например, американские Arconic и Allegheny Technologies поставляют алюминиевые и титановые полуфабрикаты соответственно для производства военных самолетов, стоящих на вооружении министерства обороны США и участвующих во всех его боевых операциях", - сказал он, отвечая на вопрос, какие именно компании наращивали в 2022 году продажи металлопродукции для восполнения парка военной техники помогающих Украине стран.Кроме того, люксембургский гигант ArcelorMittal производит сталь для военных кораблей, и то же, по словам эксперта, делает немецкий ThyssenKrupp."Более того, последний имеет дивизион, строящий боевые подводные лодки по заказу военных ведомств Германии и иных стран", - добавил он.Американская корпорация Arconic была выделена в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp и является ведущим поставщиком алюминиевых листов, пластин и профилей. В ноябре прошлого года основной акционер "ВСМПО-Ависма" стал владельцем единственного актива Arconic в РФ - "Арконик СМЗ" (бывший Самарский металлургический завод). Штаб-квартира компании находится в Питтсбурге.Allegheny Technologies (ATI) - американский производитель титана и титановых сплавов, сплавов на основе никеля и суперсплавов, нержавеющей стали и других специальных материалов. Ключевые рынки ATI - аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также нефтегазовая и химическая промышленность, электроэнергетика и медицина.ArcelorMittal - вторая по размерам металлургическая компания в мире, на конец 2021 года контролировавшая 4% мирового рынка стали. Имеет производственные мощности в 18 странах на четырех континентах, ее продукция реализуется в 160 государствах. Зарегистрирована в Люксембурге.ThyssenKrupp - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Производит высоколегированную сталь и металлообрабатывающие станки, занимает ведущие позиции в мире по производству листовой нержавеющей стали и комплектующих для автопромышленности. Помимо прочего, также занимается выпуском машин, высокоскоростных поездов и лифтов. Дочерняя компания ThyssenKrupp Marine Systems производит фрегаты, корветы и подводные лодки для немецких и иностранных военно-морских сил.С начала специальной военной операции России страны Запада усилили военно-техническую и экономическую помощь Украине: сначала в виде экипировки и средств индивидуальной защиты (бронежилеты и шлемы), поставок патронов и боеприпасов, затем начали передавать разведывательные и ударные беспилотники, в том числе Bayraktar TB2, противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы, зенитные ракетные комплексы, гаубицы, в том числе M777, реактивные системы залпового огня HIMARS.На текущий момент ведутся поставки на Украину бронемашин разных типов, танков советского производства и запчастей к ним, начинаются поставки американских танков Abrams и европейских Leopard, дальнобойных снарядов для реактивных систем. Начались дискуссии о поставках Украине истребителей F-16.Самые крупные поставщики техники - США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала СВО Вашингтон предоставил Киеву помощи на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин - более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов.Ряд западных вооружений, захваченных российскими военными в качестве трофеев, можно увидеть в парке "Патриот" на специальной площадке. На выставке "Армия-2022" демонстрировалось 450 единиц западного вооружения и техники.

https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850896789.html

https://ria.ru/20230210/aktivy-1850994698.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

украина

германия

сша

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украина, германия, сша, arcelormittal, thyssenkrupp, всмпо-ависма, javelin (птрк), m1 abrams, f-16, в мире