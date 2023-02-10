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США нечего анонсировать по поездке Байдена на Украину, заявили в Белом доме
США нечего анонсировать по поездке Байдена на Украину, заявили в Белом доме - РИА Новости, 10.02.2023
США нечего анонсировать по поездке Байдена на Украину, заявили в Белом доме
Администрация США сообщила, что пока нечего анонсировать по вопросу о возможности поездки президента Джо Байдена на Украину в рамках его февральского визита в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:46
2023-02-10T22:46
2023-02-10T22:46
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Администрация США сообщила, что пока нечего анонсировать по вопросу о возможности поездки президента Джо Байдена на Украину в рамках его февральского визита в Польшу, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби. Визит Байдена в Польшу запланирован на 20-22 февраля. "Мне нечего объявить о дополнительных пунктах поездки", - сказал Кирби журналистам.
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в мире, сша, украина, польша, джо байден, джон кирби
В мире, США, Украина, Польша, Джо Байден, Джон Кирби
США нечего анонсировать по поездке Байдена на Украину, заявили в Белом доме
Белый дом: США пока нечего анонсировать о возможности поездки Байдена на Украину