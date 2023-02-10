https://ria.ru/20230210/bayden-1851334841.html

США нечего анонсировать по поездке Байдена на Украину, заявили в Белом доме

США нечего анонсировать по поездке Байдена на Украину, заявили в Белом доме - РИА Новости, 10.02.2023

США нечего анонсировать по поездке Байдена на Украину, заявили в Белом доме

Администрация США сообщила, что пока нечего анонсировать по вопросу о возможности поездки президента Джо Байдена на Украину в рамках его февральского визита в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T22:46

2023-02-10T22:46

2023-02-10T22:46

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сша

украина

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джо байден

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Администрация США сообщила, что пока нечего анонсировать по вопросу о возможности поездки президента Джо Байдена на Украину в рамках его февральского визита в Польшу, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби. Визит Байдена в Польшу запланирован на 20-22 февраля. "Мне нечего объявить о дополнительных пунктах поездки", - сказал Кирби журналистам.

https://ria.ru/20230210/kiberbezopasnost-1851312906.html

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украина

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в мире, сша, украина, польша, джо байден, джон кирби