https://ria.ru/20230210/bayden-1851136311.html

В США рассказали, что Байден скрывает за словами о поддержке Украины

В США рассказали, что Байден скрывает за словами о поддержке Украины - РИА Новости, 10.02.2023

В США рассказали, что Байден скрывает за словами о поддержке Украины

За обещаниями президента США Джо Байдена "стоять с Украиной" стоит желание политика усилить конфликтную ситуацию с Россией, считает обозреватель журнала The... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:53

2023-02-10T13:53

2023-02-10T15:50

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джо байден

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. За обещаниями президента США Джо Байдена "стоять с Украиной" стоит желание политика усилить конфликтную ситуацию с Россией, считает обозреватель журнала The American Conservative Сумантра Майтра.По его словам, глава Белого дома своей позицией поддержки киевского режима "сколько потребуется" провоцирует отказ от дипломатии в целом."Абсурдно заявлять, что Украина — это самая большая ядерная проблема со времен Карибского кризиса на Кубе, а затем на одном дыхании выступать за эскалацию, не скатываясь к какому-либо компромиссу", — возмутился автор статьи.Майтра также заметил, что украинский культ в США позволяет многим почувствовать значимость американского государства, которая выражается во вмешательстве в дела других государств, а не в решении давно назревших внутренних проблем.В беседе с членом палаты представителей Анной Паулиной Луной, выступающей против отправки американского оружия Киеву, Майтра также затронул тему позиции Вашингтона по этому поводу."Я вижу много боевых "ястребов" и никаких мирных переговоров. Правящий политический класс, как правый, так и левый, по сути, объединился с военно-промышленным комплексом в счастливом стремлении к третьей мировой войне", — посетовала, в свою очередь, Луна.Джо Байден обратился с ежегодным посланием к конгрессу в минувший вторник. Большую часть выступления президент США традиционно посвятил внутренним проблемам страны. Однако политик уделил внимание и вопросам мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество США с Китаем.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851063237.html

https://ria.ru/20230209/ssha-1850986523.html

https://ria.ru/20230209/krym-1850927808.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, украина, россия, джо байден