Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев
Медведев заявил, что прогрессирующая деменция — не помеха для переизбрания президентом США
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное выдвижение американского политика на второй президентский срок.
"Старик Байден вроде бы собрался на второй срок. Чем отметился на первом: путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. Хранит в гараже личного дома секретные документы; потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России; может по рассеянности начать третью мировую войну", - написал Медведев.
Российский политик подытожил, что "прогрессирующая деменция – не помеха" для повторного избрания на пост президента США.
Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. Он также заявил, что результат выборов в 2024 году нельзя предсказать. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
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