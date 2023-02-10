https://ria.ru/20230210/bayden-1851079384.html

Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев

Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев - РИА Новости, 10.02.2023

Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев

Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:57

2023-02-10T11:57

2023-02-10T11:57

в мире

россия

сша

дмитрий медведев

джо байден

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное выдвижение американского политика на второй президентский срок. Российский политик подытожил, что "прогрессирующая деменция – не помеха" для повторного избрания на пост президента США. Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. Он также заявил, что результат выборов в 2024 году нельзя предсказать. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.

https://ria.ru/20230120/ssha-1845911141.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, дмитрий медведев, джо байден