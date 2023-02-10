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Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев - РИА Новости, 10.02.2023
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Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев
Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев - РИА Новости, 10.02.2023
Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев
Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:57
2023-02-10T11:57
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
джо байден
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное выдвижение американского политика на второй президентский срок. Российский политик подытожил, что "прогрессирующая деменция – не помеха" для повторного избрания на пост президента США. Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. Он также заявил, что результат выборов в 2024 году нельзя предсказать. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
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в мире, россия, сша, дмитрий медведев, джо байден
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, Джо Байден
11:57 10.02.2023
 
Байден по рассеянности может начать третью мировую войну, заявил Медведев

Медведев заявил, что прогрессирующая деменция — не помеха для переизбрания президентом США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное выдвижение американского политика на второй президентский срок.
"Старик Байден вроде бы собрался на второй срок. Чем отметился на первом: путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. Хранит в гараже личного дома секретные документы; потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России; может по рассеянности начать третью мировую войну", - написал Медведев.
Российский политик подытожил, что "прогрессирующая деменция – не помеха" для повторного избрания на пост президента США.
Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. Он также заявил, что результат выборов в 2024 году нельзя предсказать. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
Президент США Джо Байден во время выступления в президентской библиотеке имени Кеннеди в Бостоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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