https://ria.ru/20230210/bayden-1850998799.html
"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена
"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена - РИА Новости, 10.02.2023
"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена
Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом привлекло столь малое количество зрителей, что едва не обновило его же антирекорд двухлетней давности,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T02:59
2023-02-10T02:59
2023-02-10T02:59
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом привлекло столь малое количество зрителей, что едва не обновило его же антирекорд двухлетней давности, сообщает Fox News со ссылкой на данные компании, проводящей изменения в медиасфере. Согласно приведенным данным, речь Байдена смотрели 27,3 миллиона зрителей, в прошлом году их было более 38 миллионов. Главный антирекорд с 1993 года также закрепился за Байденом: его выступление перед законодателями через несколько месяцев после инаугурации в апреле 2021 года смотрели 26,9 миллиона человек. Байден обратился с ежегодным посланием к конгрессу в минувший вторник. Большую часть выступления президент США традиционно посвятил внутренним проблемам страны. Не обошел он вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем.
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в мире, сша, украина, китай, джо байден, nielsen
В мире, США, Украина, Китай, Джо Байден, Nielsen
"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена
Fox News: Байден речью в конгрессе едва не превзошел свой антирекорд