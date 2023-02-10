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"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена - РИА Новости, 10.02.2023
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"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена
"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена - РИА Новости, 10.02.2023
"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена
Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом привлекло столь малое количество зрителей, что едва не обновило его же антирекорд двухлетней давности,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T02:59
2023-02-10T02:59
в мире
сша
украина
китай
джо байден
nielsen
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом привлекло столь малое количество зрителей, что едва не обновило его же антирекорд двухлетней давности, сообщает Fox News со ссылкой на данные компании, проводящей изменения в медиасфере. Согласно приведенным данным, речь Байдена смотрели 27,3 миллиона зрителей, в прошлом году их было более 38 миллионов. Главный антирекорд с 1993 года также закрепился за Байденом: его выступление перед законодателями через несколько месяцев после инаугурации в апреле 2021 года смотрели 26,9 миллиона человек. Байден обратился с ежегодным посланием к конгрессу в минувший вторник. Большую часть выступления президент США традиционно посвятил внутренним проблемам страны. Не обошел он вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем.
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в мире, сша, украина, китай, джо байден, nielsen
В мире, США, Украина, Китай, Джо Байден, Nielsen
02:59 10.02.2023
 
"Антирекорд": эксперты медиасферы проанализировали выступление Байдена

Fox News: Байден речью в конгрессе едва не превзошел свой антирекорд

© AP Photo / Poo / Julia NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Poo / Julia Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом привлекло столь малое количество зрителей, что едва не обновило его же антирекорд двухлетней давности, сообщает Fox News со ссылкой на данные компании, проводящей изменения в медиасфере.
"Согласно отчету компании Nielsen, выступление Байдена привлекло вторую наименьшую аудиторию таких мероприятий за последние 30 лет", - сообщает телеканал.
Согласно приведенным данным, речь Байдена смотрели 27,3 миллиона зрителей, в прошлом году их было более 38 миллионов. Главный антирекорд с 1993 года также закрепился за Байденом: его выступление перед законодателями через несколько месяцев после инаугурации в апреле 2021 года смотрели 26,9 миллиона человек.
Байден обратился с ежегодным посланием к конгрессу в минувший вторник. Большую часть выступления президент США традиционно посвятил внутренним проблемам страны. Не обошел он вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем.
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