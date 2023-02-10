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Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/basurin-1851273736.html
Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин
Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин - РИА Новости, 10.02.2023
Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин
Полковник Эдуард Басурин получил несколько предложений о работе и сделает выбор в ближайшее время, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:35
2023-02-10T18:35
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
россия
эдуард басурин
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полковник Эдуард Басурин получил несколько предложений о работе и сделает выбор в ближайшее время, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Басурин с 2015 года озвучивал на пресс-конференциях данные о боевых действиях на территории республики, с 2016 года занимал должность заместителя командующего Народной милиции ДНР. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Он пояснил, что Народная милиция ДНР - это уже полноценные Вооруженные силы РФ. "Эдуард Александрович точно не пропадет", - добавил он.
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политика, донецкая народная республика, россия, эдуард басурин, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Эдуард Басурин, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:35 10.02.2023
 
Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин

Пушилин заявил, что Басурин получил несколько предложений о работе и скоро сделает выбор

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полковник Эдуард Басурин получил несколько предложений о работе и сделает выбор в ближайшее время, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Басурин с 2015 года озвучивал на пресс-конференциях данные о боевых действиях на территории республики, с 2016 года занимал должность заместителя командующего Народной милиции ДНР. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
"Что касается Эдуарда Басурина, у него широкий периметр, где он точно будет задействован. Что он сейчас выберет из тех предложений, которые у него есть, посмотрим в самое ближайшее время. Я бы его никуда не отдавал, с ним точно будет все в порядке, за это не стоит переживать", - сказал Пушилин журналистам, отвечая на вопрос о судьбе Басурина.
Он пояснил, что Народная милиция ДНР - это уже полноценные Вооруженные силы РФ. "Эдуард Александрович точно не пропадет", - добавил он.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа 2022, 16:37Специальная военная операция на Украине
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЭдуард БасуринДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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