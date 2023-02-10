https://ria.ru/20230210/basurin-1851273736.html

Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин

Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин - РИА Новости, 10.02.2023

Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин

Полковник Эдуард Басурин получил несколько предложений о работе и сделает выбор в ближайшее время, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:35

2023-02-10T18:35

2023-02-10T18:35

специальная военная операция на украине

политика

донецкая народная республика

россия

эдуард басурин

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полковник Эдуард Басурин получил несколько предложений о работе и сделает выбор в ближайшее время, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Басурин с 2015 года озвучивал на пресс-конференциях данные о боевых действиях на территории республики, с 2016 года занимал должность заместителя командующего Народной милиции ДНР. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Он пояснил, что Народная милиция ДНР - это уже полноценные Вооруженные силы РФ. "Эдуард Александрович точно не пропадет", - добавил он.

https://ria.ru/20220830/dnr-1813203276.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, россия, эдуард басурин, денис пушилин, ситуация в днр и лнр