Пушилин рассказал, чем теперь будет заниматься Басурин
Пушилин заявил, что Басурин получил несколько предложений о работе и скоро сделает выбор
Эдуард Басурин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полковник Эдуард Басурин получил несколько предложений о работе и сделает выбор в ближайшее время, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Басурин с 2015 года озвучивал на пресс-конференциях данные о боевых действиях на территории республики, с 2016 года занимал должность заместителя командующего Народной милиции ДНР. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
"Что касается Эдуарда Басурина, у него широкий периметр, где он точно будет задействован. Что он сейчас выберет из тех предложений, которые у него есть, посмотрим в самое ближайшее время. Я бы его никуда не отдавал, с ним точно будет все в порядке, за это не стоит переживать", - сказал Пушилин журналистам, отвечая на вопрос о судьбе Басурина.
Он пояснил, что Народная милиция ДНР - это уже полноценные Вооруженные силы РФ. "Эдуард Александрович точно не пропадет", - добавил он.
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