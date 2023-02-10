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В Ростове-на-Дону вынесли приговоры "подпольным банкирам" - РИА Новости, 10.02.2023
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В Ростове-на-Дону вынесли приговоры "подпольным банкирам"
В Ростове-на-Дону вынесли приговоры "подпольным банкирам" - РИА Новости, 10.02.2023
В Ростове-на-Дону вынесли приговоры "подпольным банкирам"
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил десятерых членов крупного преступного сообщества на сроки от 5,5 до 16 лет колонии за незаконные банковские РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:22
2023-02-10T17:22
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил десятерых членов крупного преступного сообщества на сроки от 5,5 до 16 лет колонии за незаконные банковские операции на сумму свыше 4 миллиардов рублей, сообщает УФСБ по области в пятницу. Деньги "проворачивались" транзитом через счета фирм-однодневок либо физических лиц для получения вычета по НДС, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания преступных доходов. Кроме того, входящий в преступную организацию Виталий Кожухов до задержания в апреле 2013 года являлся управляющим ростовского филиала Транскапиталбанка и использовал служебное положение, в частности, для открытия в банке счетов подконтрольных преступному сообществу фирм-однодневок и проведения расчетов по ним. "В период противоправной деятельности с 2009 по 2013 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 миллиардов рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций", - говорится в сообщении. За свои услуги группа брала комиссию в 0,5-3% от перечисленной суммы. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал участников сообщества виновными по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, а также изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей. "Суд назначил организаторам преступного сообщества Срабиону Короткиеву, Сергею Григорову, Виктору Хабибуллину наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Виталию Кожухову с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение – 16 лет. Участникам ОПС назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
17:22 10.02.2023
 
В Ростове-на-Дону вынесли приговоры "подпольным банкирам"

В Ростове-на-Дону вынесли приговоры десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил десятерых членов крупного преступного сообщества на сроки от 5,5 до 16 лет колонии за незаконные банковские операции на сумму свыше 4 миллиардов рублей, сообщает УФСБ по области в пятницу.
Деньги "проворачивались" транзитом через счета фирм-однодневок либо физических лиц для получения вычета по НДС, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания преступных доходов.
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Кроме того, входящий в преступную организацию Виталий Кожухов до задержания в апреле 2013 года являлся управляющим ростовского филиала Транскапиталбанка и использовал служебное положение, в частности, для открытия в банке счетов подконтрольных преступному сообществу фирм-однодневок и проведения расчетов по ним.
"В период противоправной деятельности с 2009 по 2013 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 миллиардов рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций", - говорится в сообщении.
За свои услуги группа брала комиссию в 0,5-3% от перечисленной суммы.
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Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал участников сообщества виновными по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, а также изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей.
"Суд назначил организаторам преступного сообщества Срабиону Короткиеву, Сергею Григорову, Виктору Хабибуллину наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Виталию Кожухову с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение – 16 лет. Участникам ОПС назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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