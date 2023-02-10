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Выставку о Балабанове в Петербурге вновь продлили - РИА Новости, 10.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230210/balabanov-1851117895.html
Выставку о Балабанове в Петербурге вновь продлили
Выставку о Балабанове в Петербурге вновь продлили - РИА Новости, 10.02.2023
Выставку о Балабанове в Петербурге вновь продлили
Выставку о режиссере Алексее Балабанове в Санкт-Петербурге продлили, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" арт-пространство "Севкабель Порт". РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:20
2023-02-10T13:20
культура
новости культуры
алексей балабанов
санкт-петербург
выставки
куда сходить
что посмотреть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Выставку о режиссере Алексее Балабанове в Санкт-Петербурге продлили, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" арт-пространство "Севкабель Порт". "Хорошую выставку и два раза продлить не грех. "Балабанов" задержится с нами до 15 марта. Скажем, что по многочисленным просьбам и останемся честны — их и правда было немало", – говорится в посте.В экспозицию вошли материалы не только известных картин Балабанова, но и ранние работы. Как рассказывали ранее РИА Новости в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), экспозиция проводит зрителей через фильмы Балабанова и показывает, как идея ленты захватывала жизнь режиссера, а созданное кино трансформировало мир, в котором он жил. Наряду с такими картинами, как "Брат", "Груз 200", "Жмурки", "Я тоже хочу", в пространстве экспозиции сосуществуют ученические работы для Свердловской студии документального кино, а ранние короткометражки соседствуют с черновиками сценариев и набросками идей, которые Балабанову не удалось реализовать. Выставка-путешествие "Балабанов" открылась в октябре 2022 года. Планировалось, что она будет работать до 15 января 2023 года, но затем ее продлили до 15 февраля.
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новости культуры, алексей балабанов, санкт-петербург, выставки, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Алексей Балабанов, Санкт-Петербург, Выставки, куда сходить , что посмотреть
13:20 10.02.2023
 
Выставку о Балабанове в Петербурге вновь продлили

Выставку о режиссере Балабанове в Петербурге продлили до 15 марта

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПосетитель на выставке-путешествии "Балабанов", которая открылась в арт-пространстве "Севкабель-порт" в Санкт-Петербурге
Посетитель на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Выставку о режиссере Алексее Балабанове в Санкт-Петербурге продлили, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" арт-пространство "Севкабель Порт".
"Хорошую выставку и два раза продлить не грех. "Балабанов" задержится с нами до 15 марта. Скажем, что по многочисленным просьбам и останемся честны — их и правда было немало", – говорится в посте.
В экспозицию вошли материалы не только известных картин Балабанова, но и ранние работы. Как рассказывали ранее РИА Новости в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), экспозиция проводит зрителей через фильмы Балабанова и показывает, как идея ленты захватывала жизнь режиссера, а созданное кино трансформировало мир, в котором он жил.
Наряду с такими картинами, как "Брат", "Груз 200", "Жмурки", "Я тоже хочу", в пространстве экспозиции сосуществуют ученические работы для Свердловской студии документального кино, а ранние короткометражки соседствуют с черновиками сценариев и набросками идей, которые Балабанову не удалось реализовать.
Выставка-путешествие "Балабанов" открылась в октябре 2022 года. Планировалось, что она будет работать до 15 января 2023 года, но затем ее продлили до 15 февраля.
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КультураНовости культурыАлексей БалабановСанкт-ПетербургВыставкикуда сходитьчто посмотреть
 
 
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