https://ria.ru/20230210/balabanov-1851117895.html

Выставку о Балабанове в Петербурге вновь продлили

Выставку о Балабанове в Петербурге вновь продлили - РИА Новости, 10.02.2023

Выставку о Балабанове в Петербурге вновь продлили

Выставку о режиссере Алексее Балабанове в Санкт-Петербурге продлили, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" арт-пространство "Севкабель Порт". РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:20

2023-02-10T13:20

2023-02-10T13:20

культура

новости культуры

алексей балабанов

санкт-петербург

выставки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Выставку о режиссере Алексее Балабанове в Санкт-Петербурге продлили, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" арт-пространство "Севкабель Порт". "Хорошую выставку и два раза продлить не грех. "Балабанов" задержится с нами до 15 марта. Скажем, что по многочисленным просьбам и останемся честны — их и правда было немало", – говорится в посте.В экспозицию вошли материалы не только известных картин Балабанова, но и ранние работы. Как рассказывали ранее РИА Новости в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), экспозиция проводит зрителей через фильмы Балабанова и показывает, как идея ленты захватывала жизнь режиссера, а созданное кино трансформировало мир, в котором он жил. Наряду с такими картинами, как "Брат", "Груз 200", "Жмурки", "Я тоже хочу", в пространстве экспозиции сосуществуют ученические работы для Свердловской студии документального кино, а ранние короткометражки соседствуют с черновиками сценариев и набросками идей, которые Балабанову не удалось реализовать. Выставка-путешествие "Балабанов" открылась в октябре 2022 года. Планировалось, что она будет работать до 15 января 2023 года, но затем ее продлили до 15 февраля.

https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей балабанов, санкт-петербург, выставки, куда сходить , что посмотреть