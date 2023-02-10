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ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
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ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД
ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД
Россия прекрасно видит, что ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии и создать коридор в обход России, но это дорогое удовольствие, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:24
2023-02-10T09:27
россия
центральная азия
брюссель
жозеп боррель
александр стерник
евросоюз
снг
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия прекрасно видит, что ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии и создать коридор в обход России, но это дорогое удовольствие, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Прекрасно видим стремление ЕС превратить регион в транзитно-транспортный коридор Восток-Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить поставки из нашей страны. Брюссель обусловливает всё это внедрением своих стандартов управления, коммуникаций и логистики. А это – дорогое удовольствие. Оно потребует немалых затрат от тех, кто готов тянуться к "высокой европейской планке"", - сказал он в интервью агентству. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может уравновесить влияние России и Китая. Он также сообщил, что выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия
центральная азия
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россия, центральная азия, брюссель, жозеп боррель, александр стерник, евросоюз, снг, в мире
Россия, Центральная Азия, Брюссель, Жозеп Боррель, Александр Стерник, Евросоюз, СНГ, В мире
08:24 10.02.2023 (обновлено: 09:27 10.02.2023)
 
ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД

Стерник: ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии и создать коридор в обход России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкДиректор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
Директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия прекрасно видит, что ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии и создать коридор в обход России, но это дорогое удовольствие, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Прекрасно видим стремление ЕС превратить регион в транзитно-транспортный коридор Восток-Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить поставки из нашей страны. Брюссель обусловливает всё это внедрением своих стандартов управления, коммуникаций и логистики. А это – дорогое удовольствие. Оно потребует немалых затрат от тех, кто готов тянуться к "высокой европейской планке"", - сказал он в интервью агентству.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может уравновесить влияние России и Китая. Он также сообщил, что выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
08:04
США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД
 
РоссияЦентральная АзияБрюссельЖозеп БоррельАлександр СтерникЕвросоюзСНГВ мире
 
 
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