https://ria.ru/20230210/aziya-1851014727.html

ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД

ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023

ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД

Россия прекрасно видит, что ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии и создать коридор в обход России, но это дорогое удовольствие, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:24

2023-02-10T08:24

2023-02-10T09:27

россия

центральная азия

брюссель

жозеп боррель

александр стерник

евросоюз

снг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850894892_0:312:2720:1841_1920x0_80_0_0_feecec78467bcee8101ce295874aef57.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия прекрасно видит, что ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии и создать коридор в обход России, но это дорогое удовольствие, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Прекрасно видим стремление ЕС превратить регион в транзитно-транспортный коридор Восток-Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить поставки из нашей страны. Брюссель обусловливает всё это внедрением своих стандартов управления, коммуникаций и логистики. А это – дорогое удовольствие. Оно потребует немалых затрат от тех, кто готов тянуться к "высокой европейской планке"", - сказал он в интервью агентству. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может уравновесить влияние России и Китая. Он также сообщил, что выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/ssha-1851013092.html

россия

центральная азия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, центральная азия, брюссель, жозеп боррель, александр стерник, евросоюз, снг, в мире