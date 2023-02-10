https://ria.ru/20230210/aviasoobschenie-1851212875.html
Генконсул в Стамбуле рассказал о переговорах с Турцией по авиасообщению
Генконсул в Стамбуле рассказал о переговорах с Турцией по авиасообщению - РИА Новости, 10.02.2023
Генконсул в Стамбуле рассказал о переговорах с Турцией по авиасообщению
Введенные в отношении РФ санкции и ограничения в использовании авиатехники влияют на переговоры с Турцией по вопросу развития авиасообщения между странами,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:17
2023-02-10T16:17
2023-02-10T16:30
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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Введенные в отношении РФ санкции и ограничения в использовании авиатехники влияют на переговоры с Турцией по вопросу развития авиасообщения между странами, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с Турцией об увеличении числа авиарейсов между городами двух стран, Буравов отметил, что такая работа по развитию авиационного сообщения, определению динамики, интенсивности этого процесса "ведется на регулярной основе как между представителями авиационных властей двух стран, так и соответствующими авиакомпаниями".При этом определение частотности рейсов в немалой степени связана с туристическим сезоном, хотя Турция представляет интерес для россиян по сути круглый год.Эти вопросы, в том числе в контексте ведущихся переговоров и контактов между представителями стран, тоже обсуждаются и учитываются, отметил дипломат.Компания Havaş, обслуживающая самолеты в аэропортах Турции, предупредила, что может прекратить принимать более 170 Boeing российских авиакомпаний из-за санкций США. Но перевозчики могут воспользоваться услугами ее конкурентов, сообщило ранее издание РБК.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что якобы Вашингтон давит на Анкару, чтобы та запретила прибытие и обслуживание рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства. По данным американской газеты, в декабре прошлого года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона. Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.В министерстве транспорта и инфраструктуры, куда РИА Новости ранее обратилось с соответствующим запросом, заявили, что расследуют вопрос.
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россия, турция, в мире, сша, новости - туризм
Россия, Турция, В мире, США, Туризм, Новости - Туризм
16:17 10.02.2023 (обновлено: 16:30 10.02.2023)
Генконсул в Стамбуле рассказал о переговорах с Турцией по авиасообщению
Генконсул в Стамбуле Буравов: санкции повлияли на переговоры с Турцией по авиасообщению
СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Введенные в отношении РФ санкции и ограничения в использовании авиатехники влияют на переговоры с Турцией по вопросу развития авиасообщения между странами, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с Турцией об увеличении числа авиарейсов между городами двух стран, Буравов отметил, что такая работа по развитию авиационного сообщения, определению динамики, интенсивности этого процесса "ведется на регулярной основе как между представителями авиационных властей двух стран, так и соответствующими авиакомпаниями".
При этом определение частотности рейсов в немалой степени связана с туристическим сезоном, хотя Турция представляет интерес для россиян по сути круглый год.
"Стороны исходят из того, что такое взаимодействие будет осуществляться на паритетной, сбалансированной основе. Определенное воздействие на ситуацию оказывают те процессы, о которых мы уже говорили – санкционное давление на Россию, ограничения, вводимые теми или иными государствами в отношении авиасообщения – как известно, со многими странами, европейскими, прежде всего, такое авиасообщение не осуществляется в данное время. Имеют место ограничения, связанные с использованием авиатехники", - заявил генконсул.
Эти вопросы, в том числе в контексте ведущихся переговоров и контактов между представителями стран, тоже обсуждаются и учитываются, отметил дипломат.
Компания Havaş, обслуживающая самолеты в аэропортах Турции, предупредила, что может прекратить принимать более 170 Boeing российских авиакомпаний из-за санкций США
. Но перевозчики могут воспользоваться услугами ее конкурентов, сообщило ранее издание РБК
.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что якобы Вашингтон
давит на Анкару
, чтобы та запретила прибытие и обслуживание рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства. По данным американской газеты, в декабре прошлого года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона. Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.
В министерстве транспорта и инфраструктуры, куда РИА Новости ранее обратилось с соответствующим запросом, заявили, что расследуют вопрос.