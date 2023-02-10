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Польская авиакомпания не пустила на борт музыканта со скрипкой Страдивари - РИА Новости, 10.02.2023
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Туризм
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Польская авиакомпания не пустила на борт музыканта со скрипкой Страдивари
Польская авиакомпания не пустила на борт музыканта со скрипкой Страдивари - РИА Новости, 10.02.2023
Польская авиакомпания не пустила на борт музыканта со скрипкой Страдивари
LOT Polish Airlines не разрешила одному из самых выдающихся альтистов мира сесть в самолет после того, как он отказался сдать в багаж свою оригинальную скрипку... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:08
2023-02-10T18:07
туризм
туризм
новости - туризм
вильнюс
варшава
антонио страдивари
авиакомпании
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Авиакомпания LOT Polish Airlines не разрешила одному из самых выдающихся альтистов мира сесть в самолет после того, как он отказался сдать в багаж свою оригинальную скрипку Страдивари, сообщает Simple Flying.Музыкант Януш Вавровский вылетал из международного аэропорта Вильнюса после выступления с литовским национальным симфоническим оркестром. Перед посадкой ему сообщили, что ему нельзя взять с собой инструмент в качестве ручной клади. При этом Вавровский – единственный человек, который может использовать эту скрипку стоимостью свыше пяти миллионов долларов.В аэропорту музыканту предложили два варианта: сдать инструмент в багаж или остаться в Вильнюсе. Вавровский рассказал, что он взвесил футляр. Вес оказался менее шести килограммов, а общий размер – ровно 118 сантиметров, что соответствует правилам авиакомпании.Однако музыкант не смог договориться с перевозчиком и вернулся домой в Варшаву на автобусе – поездка длилась около восьми часов и была оплачена самим артистом.Скрипка, о которой идет речь, создана Антонио Страдивари в 1685 году, в год рождения Иоганна Себастьяна Баха, что делает ее одной из самых ценных в мире. Ее подлинность подтверждена, и она оценивается в пять миллионов евро (5 366 800 долларов).
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туризм, новости - туризм, вильнюс, варшава, антонио страдивари, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вильнюс, Варшава, Антонио Страдивари, авиакомпании
17:08 10.02.2023 (обновлено: 18:07 10.02.2023)
 
Польская авиакомпания не пустила на борт музыканта со скрипкой Страдивари

Авиакомпания LOT не разрешила известному альтисту взять на борт скрипку Страдивари

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСкрипка Страдивари
Скрипка Страдивари - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Авиакомпания LOT Polish Airlines не разрешила одному из самых выдающихся альтистов мира сесть в самолет после того, как он отказался сдать в багаж свою оригинальную скрипку Страдивари, сообщает Simple Flying.
Музыкант Януш Вавровский вылетал из международного аэропорта Вильнюса после выступления с литовским национальным симфоническим оркестром. Перед посадкой ему сообщили, что ему нельзя взять с собой инструмент в качестве ручной клади. При этом Вавровский – единственный человек, который может использовать эту скрипку стоимостью свыше пяти миллионов долларов.
В аэропорту музыканту предложили два варианта: сдать инструмент в багаж или остаться в Вильнюсе. Вавровский рассказал, что он взвесил футляр. Вес оказался менее шести килограммов, а общий размер – ровно 118 сантиметров, что соответствует правилам авиакомпании.
Однако музыкант не смог договориться с перевозчиком и вернулся домой в Варшаву на автобусе – поездка длилась около восьми часов и была оплачена самим артистом.
Скрипка, о которой идет речь, создана Антонио Страдивари в 1685 году, в год рождения Иоганна Себастьяна Баха, что делает ее одной из самых ценных в мире. Ее подлинность подтверждена, и она оценивается в пять миллионов евро (5 366 800 долларов).
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