https://ria.ru/20230210/aviakompaniya-1851222883.html

Польская авиакомпания не пустила на борт музыканта со скрипкой Страдивари

Польская авиакомпания не пустила на борт музыканта со скрипкой Страдивари - РИА Новости, 10.02.2023

Польская авиакомпания не пустила на борт музыканта со скрипкой Страдивари

LOT Polish Airlines не разрешила одному из самых выдающихся альтистов мира сесть в самолет после того, как он отказался сдать в багаж свою оригинальную скрипку... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:08

2023-02-10T17:08

2023-02-10T18:07

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Авиакомпания LOT Polish Airlines не разрешила одному из самых выдающихся альтистов мира сесть в самолет после того, как он отказался сдать в багаж свою оригинальную скрипку Страдивари, сообщает Simple Flying.Музыкант Януш Вавровский вылетал из международного аэропорта Вильнюса после выступления с литовским национальным симфоническим оркестром. Перед посадкой ему сообщили, что ему нельзя взять с собой инструмент в качестве ручной клади. При этом Вавровский – единственный человек, который может использовать эту скрипку стоимостью свыше пяти миллионов долларов.В аэропорту музыканту предложили два варианта: сдать инструмент в багаж или остаться в Вильнюсе. Вавровский рассказал, что он взвесил футляр. Вес оказался менее шести килограммов, а общий размер – ровно 118 сантиметров, что соответствует правилам авиакомпании.Однако музыкант не смог договориться с перевозчиком и вернулся домой в Варшаву на автобусе – поездка длилась около восьми часов и была оплачена самим артистом.Скрипка, о которой идет речь, создана Антонио Страдивари в 1685 году, в год рождения Иоганна Себастьяна Баха, что делает ее одной из самых ценных в мире. Ее подлинность подтверждена, и она оценивается в пять миллионов евро (5 366 800 долларов).

https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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