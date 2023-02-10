Рейтинг@Mail.ru
Названы города России, в которые подешевели авиабилеты - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230210/aviabilety-1851238491.html
Названы города России, в которые подешевели авиабилеты
Названы города России, в которые подешевели авиабилеты - РИА Новости, 10.02.2023
Названы города России, в которые подешевели авиабилеты
Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений этой зимы, сообщает Туту. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:20
2023-02-10T18:20
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
отдых в россии
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820174993_191:440:3050:2048_1920x0_80_0_0_5335976be0a302a255518963bc1997dd.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений этой зимы, сообщает Туту.Аналитики изучили данные о заказах, оформленных для перелета в период с 1 декабря по 28 февраля по России. В рейтинг вошли направления, где снижение среднего чека за год составило от 20 до 35 процентов.Список возглавил маршрут Нарьян-Мар — Архангельск. Средний чек здесь оказался на 35 процентов ниже, чем годом ранее (сократился с 19 817 до 12 864 рублей туда-обратно). Также примерно на треть снизился средний чек за билет по направлению Хабаровск — Владивосток (с 13 582 до 9 102 рублей в обе стороны).На 28-29 процентов в среднем стали доступнее перелеты по направлениям Минеральные Воды — Махачкала, Хабаровск — Николаевск-на-Амуре и Нижнекамск — Нижневартовск.Примерно на 22-24 процента подешевели поездки по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Хабаровск — Иркутск, Санкт-Петербург — Ярославль, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский и Уфа — Иркутск.Далее в списке рекордсменов следуют направления, где чек снизился на 20-21 процент. Это Хабаровск — Нерюнгри, Кызыл — Красноярск, Саранск — Минеральные Воды, Уфа — Мурманск и Южно-Сахалинск — Благовещенск.На 17-18 процентов подешевели перелеты по направлениям Москва — Казань, Новосибирск — Красноярск, Сочи — Псков, Санкт-Петербург — Самара и Санкт-Петербург — Екатеринбург.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820174993_732:652:2593:2048_1920x0_80_0_0_82c0a25924c17bbbff770c281dad65c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, отдых в россии, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, отдых в России, Авиабилеты
18:20 10.02.2023
 
Названы города России, в которые подешевели авиабилеты

Названы авианаправления с самым заметным снижением среднего чека этой зимой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений этой зимы, сообщает Туту.
Аналитики изучили данные о заказах, оформленных для перелета в период с 1 декабря по 28 февраля по России. В рейтинг вошли направления, где снижение среднего чека за год составило от 20 до 35 процентов.
Список возглавил маршрут Нарьян-МарАрхангельск. Средний чек здесь оказался на 35 процентов ниже, чем годом ранее (сократился с 19 817 до 12 864 рублей туда-обратно). Также примерно на треть снизился средний чек за билет по направлению ХабаровскВладивосток (с 13 582 до 9 102 рублей в обе стороны).
На 28-29 процентов в среднем стали доступнее перелеты по направлениям Минеральные ВодыМахачкала, Хабаровск — Николаевск-на-Амуре и НижнекамскНижневартовск.
Примерно на 22-24 процента подешевели поездки по маршрутам Южно-СахалинскКурильск, Хабаровск — Иркутск, Санкт-ПетербургЯрославль, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский и Уфа — Иркутск.
Далее в списке рекордсменов следуют направления, где чек снизился на 20-21 процент. Это Хабаровск — Нерюнгри, КызылКрасноярск, Саранск — Минеральные Воды, Уфа — Мурманск и Южно-Сахалинск — Благовещенск.
На 17-18 процентов подешевели перелеты по направлениям МоскваКазань, Новосибирск — Красноярск, СочиПсков, Санкт-Петербург — Самара и Санкт-Петербург — Екатеринбург.
Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00Туризм
Сто лет в небе: удивительная история гражданской авиации в России
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмотдых в РоссииАвиабилеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала