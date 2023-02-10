Названы города России, в которые подешевели авиабилеты
Названы авианаправления с самым заметным снижением среднего чека этой зимой
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений этой зимы, сообщает Туту.
Аналитики изучили данные о заказах, оформленных для перелета в период с 1 декабря по 28 февраля по России. В рейтинг вошли направления, где снижение среднего чека за год составило от 20 до 35 процентов.
Список возглавил маршрут Нарьян-Мар — Архангельск. Средний чек здесь оказался на 35 процентов ниже, чем годом ранее (сократился с 19 817 до 12 864 рублей туда-обратно). Также примерно на треть снизился средний чек за билет по направлению Хабаровск — Владивосток (с 13 582 до 9 102 рублей в обе стороны).
На 28-29 процентов в среднем стали доступнее перелеты по направлениям Минеральные Воды — Махачкала, Хабаровск — Николаевск-на-Амуре и Нижнекамск — Нижневартовск.
Примерно на 22-24 процента подешевели поездки по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Хабаровск — Иркутск, Санкт-Петербург — Ярославль, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский и Уфа — Иркутск.
Далее в списке рекордсменов следуют направления, где чек снизился на 20-21 процент. Это Хабаровск — Нерюнгри, Кызыл — Красноярск, Саранск — Минеральные Воды, Уфа — Мурманск и Южно-Сахалинск — Благовещенск.
На 17-18 процентов подешевели перелеты по направлениям Москва — Казань, Новосибирск — Красноярск, Сочи — Псков, Санкт-Петербург — Самара и Санкт-Петербург — Екатеринбург.