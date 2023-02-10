https://ria.ru/20230210/aviabilety-1851238491.html

Названы города России, в которые подешевели авиабилеты

Названы города России, в которые подешевели авиабилеты - РИА Новости, 10.02.2023

Названы города России, в которые подешевели авиабилеты

Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений этой зимы, сообщает Туту. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:20

2023-02-10T18:20

2023-02-10T18:20

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений этой зимы, сообщает Туту.Аналитики изучили данные о заказах, оформленных для перелета в период с 1 декабря по 28 февраля по России. В рейтинг вошли направления, где снижение среднего чека за год составило от 20 до 35 процентов.Список возглавил маршрут Нарьян-Мар — Архангельск. Средний чек здесь оказался на 35 процентов ниже, чем годом ранее (сократился с 19 817 до 12 864 рублей туда-обратно). Также примерно на треть снизился средний чек за билет по направлению Хабаровск — Владивосток (с 13 582 до 9 102 рублей в обе стороны).На 28-29 процентов в среднем стали доступнее перелеты по направлениям Минеральные Воды — Махачкала, Хабаровск — Николаевск-на-Амуре и Нижнекамск — Нижневартовск.Примерно на 22-24 процента подешевели поездки по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Хабаровск — Иркутск, Санкт-Петербург — Ярославль, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский и Уфа — Иркутск.Далее в списке рекордсменов следуют направления, где чек снизился на 20-21 процент. Это Хабаровск — Нерюнгри, Кызыл — Красноярск, Саранск — Минеральные Воды, Уфа — Мурманск и Южно-Сахалинск — Благовещенск.На 17-18 процентов подешевели перелеты по направлениям Москва — Казань, Новосибирск — Красноярск, Сочи — Псков, Санкт-Петербург — Самара и Санкт-Петербург — Екатеринбург.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, отдых в россии, авиабилеты