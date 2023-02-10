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Путин приветствовал участников съезда Национальной родительской ассоциации - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин приветствовал участников съезда Национальной родительской ассоциации
Путин приветствовал участников съезда Национальной родительской ассоциации - РИА Новости, 10.02.2023
Путин приветствовал участников съезда Национальной родительской ассоциации
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников 6-го съезда Национальной родительской ассоциации с 10-летием создания, отметив, что организация зарекомендовала РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:44
2023-02-10T12:44
образование - общество
россия
владимир путин
национальная родительская ассоциация
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников 6-го съезда Национальной родительской ассоциации с 10-летием создания, отметив, что организация зарекомендовала себя надёжным партнёром государства в таких ключевых сферах, как охрана здоровья детей, повышение общественного статуса и авторитета семьи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас по случаю открытия съезда и поздравляю с 10-летием Национальной родительской ассоциации. За прошедшие годы Национальная родительская ассоциация значительно укрепила свой созидательный, творческий, просветительский потенциал, объединила вокруг масштабных, востребованных задач большое число участников из многих регионов России: родителей, педагогов, экспертов, методистов, представителей НКО, – зарекомендовала себя надёжным партнёром государства в таких ключевых сферах, как охрана здоровья детей, повышение общественного статуса и авторитета семьи, совершенствование образования и профессионального становления юношей и девушек, решение демографических и экологических проблем, модернизация профильной нормативно-правовой базы", - говорится в телеграмме. По словам президента, особого признания заслуживает многогранная деятельность НРА, направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодёжи уважения к нашему уникальному историческому, духовному, культурному наследию, к славному прошлому родного края, к ратным подвигам и трудовым свершениям предков. "Подчеркну: семья – это основа основ. Именно в домашней, семейной атмосфере закладывается мировоззрение человека, его личные качества, общественная и жизненная позиция. И потому ответственное родительство, крепкая, дружная семья – главный залог благополучного будущего детей, уверенного развития нашего общества", - добавил глава государства.
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образование - общество, россия, владимир путин, национальная родительская ассоциация
Образование - Общество, Россия, Владимир Путин, Национальная родительская ассоциация
12:44 10.02.2023
 
Путин приветствовал участников съезда Национальной родительской ассоциации

Путин: Национальная родительская ассоциация показала себя надежным партнером государства

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников 6-го съезда Национальной родительской ассоциации с 10-летием создания, отметив, что организация зарекомендовала себя надёжным партнёром государства в таких ключевых сферах, как охрана здоровья детей, повышение общественного статуса и авторитета семьи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия съезда и поздравляю с 10-летием Национальной родительской ассоциации. За прошедшие годы Национальная родительская ассоциация значительно укрепила свой созидательный, творческий, просветительский потенциал, объединила вокруг масштабных, востребованных задач большое число участников из многих регионов России: родителей, педагогов, экспертов, методистов, представителей НКО, – зарекомендовала себя надёжным партнёром государства в таких ключевых сферах, как охрана здоровья детей, повышение общественного статуса и авторитета семьи, совершенствование образования и профессионального становления юношей и девушек, решение демографических и экологических проблем, модернизация профильной нормативно-правовой базы", - говорится в телеграмме.
По словам президента, особого признания заслуживает многогранная деятельность НРА, направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодёжи уважения к нашему уникальному историческому, духовному, культурному наследию, к славному прошлому родного края, к ратным подвигам и трудовым свершениям предков.
"Подчеркну: семья – это основа основ. Именно в домашней, семейной атмосфере закладывается мировоззрение человека, его личные качества, общественная и жизненная позиция. И потому ответственное родительство, крепкая, дружная семья – главный залог благополучного будущего детей, уверенного развития нашего общества", - добавил глава государства.
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Образование - ОбществоРоссияВладимир ПутинНациональная родительская ассоциация
 
 
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