https://ria.ru/20230210/arktika-1850994869.html

В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике

В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике - РИА Новости, 10.02.2023

В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике

США следует подумать о сотрудничестве с РФ в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T00:52

2023-02-10T00:52

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США следует подумать о сотрудничестве с РФ в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон. "В космосе мы сделали исключения и сотрудничаем по вопросам жизни и смерти, может быть, такая же модель сработала бы и для Арктики", - заявил Кофрон на мероприятии центра Вудро Вильсона. Он при этом отметил, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество с РФ в Арктике не стоит. Он выразил предположение, что РФ наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

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россия, арктика, сша, вудро вильсон, в мире