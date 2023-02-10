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В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике - РИА Новости, 10.02.2023
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В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике
В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике - РИА Новости, 10.02.2023
В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике
США следует подумать о сотрудничестве с РФ в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T00:52
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россия
арктика
сша
вудро вильсон
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США следует подумать о сотрудничестве с РФ в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон. "В космосе мы сделали исключения и сотрудничаем по вопросам жизни и смерти, может быть, такая же модель сработала бы и для Арктики", - заявил Кофрон на мероприятии центра Вудро Вильсона. Он при этом отметил, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество с РФ в Арктике не стоит. Он выразил предположение, что РФ наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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россия, арктика, сша, вудро вильсон, в мире
Россия, Арктика, США, Вудро Вильсон, В мире
00:52 10.02.2023
 
В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике

Крис Кофрон: США следует подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США следует подумать о сотрудничестве с РФ в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон.
"В космосе мы сделали исключения и сотрудничаем по вопросам жизни и смерти, может быть, такая же модель сработала бы и для Арктики", - заявил Кофрон на мероприятии центра Вудро Вильсона.
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Он при этом отметил, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество с РФ в Арктике не стоит.
"В контексте Арктики Россия настроена оборонительно. Мы не думаем, что Россия будет сотрудничать добросовестно с другими арктическими странами. Похоже, Россия увязала сотрудничество во всех сферах с нашей поддержкой Украины", - сказал Кофрон.
Он выразил предположение, что РФ наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.
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РоссияАрктикаСШАВудро ВильсонВ мире
 
 
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