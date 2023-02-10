https://ria.ru/20230210/argentina-1851156838.html
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках - РИА Новости, 10.02.2023
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках
Решение о судьбе застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок может быть принято уже сегодня, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:04
2023-02-10T15:04
2023-02-10T15:04
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Решение о судьбе застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок может быть принято уже сегодня, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом Георгий Полин, встретившийся с девушками в аэропорту. "Все ждут решения суда, которое, возможно, будет уже сегодня", – сказал Полин. У всех россиянок есть адвокаты, опротестовавшие решение миграционной службы в суде. Полин сообщил, что девушки уже неоднократно отказывались от вылета из Аргентины. Консул помог пронести лекарства для одной из беременных, которые она везла в багаже, а также корм для ее собаки. Девушка прилетела в Аргентину с домашним питомцем.Три беременные россиянки находятся в аэропорту в Аргентине уже не один день из-за отказа во въезде со стороны миграционных служб. Консульство РФ, которое занимается вопросом, связывает это с тем, что власти могли счесть предоставленную при въезде девушками информацию неполной или ложной.
https://ria.ru/20230209/argentina-1850945709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, аргентина
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Аргентина
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках
Консул: судьба застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок решится уже сегодня
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Решение о судьбе застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок может быть принято уже сегодня, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом Георгий Полин, встретившийся с девушками в аэропорту.
"Все ждут решения суда, которое, возможно, будет уже сегодня", – сказал Полин.
У всех россиянок есть адвокаты, опротестовавшие решение миграционной службы в суде. Полин сообщил, что девушки уже неоднократно отказывались от вылета из Аргентины.
Консул помог пронести лекарства для одной из беременных, которые она везла в багаже, а также корм для ее собаки. Девушка прилетела в Аргентину с домашним питомцем.
Три беременные россиянки находятся в аэропорту в Аргентине уже не один день из-за отказа во въезде со стороны миграционных служб. Консульство РФ, которое занимается вопросом, связывает это с тем, что власти могли счесть предоставленную при въезде девушками информацию неполной или ложной.