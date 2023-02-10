Рейтинг@Mail.ru
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230210/argentina-1851156838.html
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках - РИА Новости, 10.02.2023
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках
Решение о судьбе застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок может быть принято уже сегодня, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:04
2023-02-10T15:04
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_0:0:489:275_1920x0_80_0_0_a709062d6e904af7273edd4f61897a20.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Решение о судьбе застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок может быть принято уже сегодня, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом Георгий Полин, встретившийся с девушками в аэропорту. "Все ждут решения суда, которое, возможно, будет уже сегодня", – сказал Полин. У всех россиянок есть адвокаты, опротестовавшие решение миграционной службы в суде. Полин сообщил, что девушки уже неоднократно отказывались от вылета из Аргентины. Консул помог пронести лекарства для одной из беременных, которые она везла в багаже, а также корм для ее собаки. Девушка прилетела в Аргентину с домашним питомцем.Три беременные россиянки находятся в аэропорту в Аргентине уже не один день из-за отказа во въезде со стороны миграционных служб. Консульство РФ, которое занимается вопросом, связывает это с тем, что власти могли счесть предоставленную при въезде девушками информацию неполной или ложной.
https://ria.ru/20230209/argentina-1850945709.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_7:0:374:275_1920x0_80_0_0_dbef9f4c0c43c2cc7c12f8fdbba7a3e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, аргентина
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Аргентина
15:04 10.02.2023
 
Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках

Консул: судьба застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок решится уже сегодня

© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Flickr / lrargerich
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Решение о судьбе застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок может быть принято уже сегодня, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом Георгий Полин, встретившийся с девушками в аэропорту.
"Все ждут решения суда, которое, возможно, будет уже сегодня", – сказал Полин.
У всех россиянок есть адвокаты, опротестовавшие решение миграционной службы в суде. Полин сообщил, что девушки уже неоднократно отказывались от вылета из Аргентины.
Консул помог пронести лекарства для одной из беременных, которые она везла в багаже, а также корм для ее собаки. Девушка прилетела в Аргентину с домашним питомцем.
Три беременные россиянки находятся в аэропорту в Аргентине уже не один день из-за отказа во въезде со стороны миграционных служб. Консульство РФ, которое занимается вопросом, связывает это с тем, что власти могли счесть предоставленную при въезде девушками информацию неполной или ложной.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 18:22Туризм
В Аргентину не пустили трех беременных россиянок
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмАргентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала