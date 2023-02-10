https://ria.ru/20230210/argentina-1851156838.html

Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках

Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках - РИА Новости, 10.02.2023

Консул рассказал о застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянках

Решение о судьбе застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок может быть принято уже сегодня, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:04

2023-02-10T15:04

2023-02-10T15:04

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Решение о судьбе застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок может быть принято уже сегодня, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом Георгий Полин, встретившийся с девушками в аэропорту. "Все ждут решения суда, которое, возможно, будет уже сегодня", – сказал Полин. У всех россиянок есть адвокаты, опротестовавшие решение миграционной службы в суде. Полин сообщил, что девушки уже неоднократно отказывались от вылета из Аргентины. Консул помог пронести лекарства для одной из беременных, которые она везла в багаже, а также корм для ее собаки. Девушка прилетела в Аргентину с домашним питомцем.Три беременные россиянки находятся в аэропорту в Аргентине уже не один день из-за отказа во въезде со стороны миграционных служб. Консульство РФ, которое занимается вопросом, связывает это с тем, что власти могли счесть предоставленную при въезде девушками информацию неполной или ложной.

https://ria.ru/20230209/argentina-1850945709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, аргентина