https://ria.ru/20230210/arest-1851271745.html

ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании

ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании - РИА Новости, 10.02.2023

ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании

Генеральная прокуратура Украины сообщила в пятницу об аресте в Одесской области груза железной руды, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:30

2023-02-10T18:30

2023-02-10T18:30

украина

одесская область

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины сообщила в пятницу об аресте в Одесской области груза железной руды, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов, принадлежащего российской компании. Сообщается, что груз, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов, был ввезен на территорию Украины с целью последующей отправки морским путем в третьи страны, однако был задержан украинскими правоохранителями на территории Одесской области в ходе обыска. Сейчас решается вопрос передачи груза в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850521121.html

украина

одесская область

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, одесская область, россия, генеральная прокуратура рф