ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании
ГПУ в Одесской области арестовала груз железной руды, принадлежащий компании из России
Горно-обогатительный комбинат. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины сообщила в пятницу об аресте в Одесской области груза железной руды, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов, принадлежащего российской компании.
"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры выявлены и арестованы около 2,5 тысячи тонн железной руды, принадлежащих российской группе компаний АО "Холдинговая компания "Акционерное общество Металлоинвест", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Сообщается, что груз, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов, был ввезен на территорию Украины с целью последующей отправки морским путем в третьи страны, однако был задержан украинскими правоохранителями на территории Одесской области в ходе обыска. Сейчас решается вопрос передачи груза в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.