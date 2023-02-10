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ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании - РИА Новости, 10.02.2023
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ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании
ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании - РИА Новости, 10.02.2023
ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании
Генеральная прокуратура Украины сообщила в пятницу об аресте в Одесской области груза железной руды, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:30
2023-02-10T18:30
украина
одесская область
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины сообщила в пятницу об аресте в Одесской области груза железной руды, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов, принадлежащего российской компании. Сообщается, что груз, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов, был ввезен на территорию Украины с целью последующей отправки морским путем в третьи страны, однако был задержан украинскими правоохранителями на территории Одесской области в ходе обыска. Сейчас решается вопрос передачи груза в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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украина, одесская область, россия, генеральная прокуратура рф
Украина, Одесская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ
18:30 10.02.2023
 
ГПУ арестовала груз железной руды, принадлежащий российской компании

ГПУ в Одесской области арестовала груз железной руды, принадлежащий компании из России

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкГорно-обогатительный комбинат
Горно-обогатительный комбинат - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Горно-обогатительный комбинат. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины сообщила в пятницу об аресте в Одесской области груза железной руды, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов, принадлежащего российской компании.
"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры выявлены и арестованы около 2,5 тысячи тонн железной руды, принадлежащих российской группе компаний АО "Холдинговая компания "Акционерное общество Металлоинвест", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Сообщается, что груз, ориентировочной стоимостью более миллиона долларов, был ввезен на территорию Украины с целью последующей отправки морским путем в третьи страны, однако был задержан украинскими правоохранителями на территории Одесской области в ходе обыска. Сейчас решается вопрос передачи груза в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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