17:43 10.02.2023 (обновлено: 19:12 10.02.2023)
Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов в Исфахане
Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов на охраняемый объект в Исфахане
© Pixabay / mostafa_meraji Провинция Исфахан, Иран
© Pixabay / mostafa_meraji
Провинция Исфахан, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иранская разведка в пятницу арестовала исполнителей атаки дронов на иранский объект минобороны в городе Исфахан, установлено участие работающих на Израиль агентов, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявлении министерства информации (разведки) Ирана.
"Благодаря тесному сотрудничеству служащих министерства информации и организации разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и при содействии Организации по защите информации минобороны Ирана выявлены и арестованы основные исполнители неудачной диверсии на одном из производственных центров минобороны, осуществленной 28 января в Исфахане", - цитирует агентство текст заявления ведомства.
По данным агентства, установлено участие в нападении агентов, работающих на Израиль.
В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
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