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Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов в Исфахане - РИА Новости, 10.02.2023
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Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов в Исфахане
Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов в Исфахане - РИА Новости, 10.02.2023
Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов в Исфахане
Иранская разведка в пятницу арестовала исполнителей атаки дронов на иранский объект минобороны в городе Исфахан, установлено участие работающих на Израиль... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:43
2023-02-10T19:12
в мире
исфахан
иран
израиль
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иранская разведка в пятницу арестовала исполнителей атаки дронов на иранский объект минобороны в городе Исфахан, установлено участие работающих на Израиль агентов, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявлении министерства информации (разведки) Ирана."Благодаря тесному сотрудничеству служащих министерства информации и организации разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и при содействии Организации по защите информации минобороны Ирана выявлены и арестованы основные исполнители неудачной диверсии на одном из производственных центров минобороны, осуществленной 28 января в Исфахане", - цитирует агентство текст заявления ведомства.По данным агентства, установлено участие в нападении агентов, работающих на Израиль.В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
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в мире, исфахан, иран, израиль
В мире, Исфахан, Иран, Израиль
17:43 10.02.2023 (обновлено: 19:12 10.02.2023)
 
Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов в Исфахане

Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов на охраняемый объект в Исфахане

© Pixabay / mostafa_meraji Провинция Исфахан, Иран
Провинция Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Pixabay / mostafa_meraji
Провинция Исфахан, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иранская разведка в пятницу арестовала исполнителей атаки дронов на иранский объект минобороны в городе Исфахан, установлено участие работающих на Израиль агентов, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявлении министерства информации (разведки) Ирана.
"Благодаря тесному сотрудничеству служащих министерства информации и организации разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и при содействии Организации по защите информации минобороны Ирана выявлены и арестованы основные исполнители неудачной диверсии на одном из производственных центров минобороны, осуществленной 28 января в Исфахане", - цитирует агентство текст заявления ведомства.
По данным агентства, установлено участие в нападении агентов, работающих на Израиль.
В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
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