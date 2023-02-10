https://ria.ru/20230210/arest-1851069226.html

Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске

Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023

Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигурантку дела о взрыве газа и частичном обрушении РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:35

2023-02-10T11:35

2023-02-10T12:54

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигурантку дела о взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир, погибли 13 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме, в том числе 45-летнюю Ирину Урбах."Избрать в отношении Урбах Ирины Александровны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 апреля 2023 года", - сказал судья Роман Фролов.Об аресте Урбах в суде ходатайствовал следователь СК. Заседание по просьбе следователя и адвоката прошло в закрытом режиме.Как сообщалось, 45-летняя и 25-летний жители Омской области были задержаны по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.Перед судебным заседанием Урбах сказала журналистам, что работала в "газовой службе" контролером и 6 февраля в доме проводились работы в трех квартирах, но лично она их не выполняла. Женщина сказала, что сожалеет о случившемся, но не знает, кто в этом виноват.

https://ria.ru/20230210/zavaly-1851016787.html

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новосибирск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фигурантка дела об обрушении дома в Новосибирске в зале суда "Мне жаль очень, но я не знаю, кто в этом виноват": суд арестовал сотрудницу компании, занимавшейся обслуживанием газовых плит, по делу о взрыве в Новосибирске. 2023-02-10T11:35 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске