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Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023
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Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске
Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023
Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске
Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигурантку дела о взрыве газа и частичном обрушении РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:35
2023-02-10T12:54
происшествия
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигурантку дела о взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир, погибли 13 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме, в том числе 45-летнюю Ирину Урбах."Избрать в отношении Урбах Ирины Александровны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 апреля 2023 года", - сказал судья Роман Фролов.Об аресте Урбах в суде ходатайствовал следователь СК. Заседание по просьбе следователя и адвоката прошло в закрытом режиме.Как сообщалось, 45-летняя и 25-летний жители Омской области были задержаны по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.Перед судебным заседанием Урбах сказала журналистам, что работала в "газовой службе" контролером и 6 февраля в доме проводились работы в трех квартирах, но лично она их не выполняла. Женщина сказала, что сожалеет о случившемся, но не знает, кто в этом виноват.
https://ria.ru/20230210/zavaly-1851016787.html
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Фигурантка дела об обрушении дома в Новосибирске в зале суда
"Мне жаль очень, но я не знаю, кто в этом виноват": суд арестовал сотрудницу компании, занимавшейся обслуживанием газовых плит, по делу о взрыве в Новосибирске.
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РИА Новости
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происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
11:35 10.02.2023 (обновлено: 12:54 10.02.2023)
 
Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске

Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске, где погибли 13 человек

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигурантку дела о взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир, погибли 13 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме, в том числе 45-летнюю Ирину Урбах.
"Избрать в отношении Урбах Ирины Александровны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 апреля 2023 года", - сказал судья Роман Фролов.
Об аресте Урбах в суде ходатайствовал следователь СК. Заседание по просьбе следователя и адвоката прошло в закрытом режиме.
Кадры с места взрыва газа в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек
Как сообщалось, 45-летняя и 25-летний жители Омской области были задержаны по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.
Перед судебным заседанием Урбах сказала журналистам, что работала в "газовой службе" контролером и 6 февраля в доме проводились работы в трех квартирах, но лично она их не выполняла. Женщина сказала, что сожалеет о случившемся, но не знает, кто в этом виноват.
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