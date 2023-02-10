https://ria.ru/20230210/akatsiya-1851005557.html

Установка "Акация" поразила скопление живой силы противника

Установка "Акация" поразила скопление живой силы противника - РИА Новости, 10.02.2023

Установка "Акация" поразила скопление живой силы противника

Российский расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" поразил скопление живой силы противника на запорожском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T05:52

2023-02-10T05:52

2023-02-10T09:07

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Российский расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" поразил скопление живой силы противника на запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости. От получения разведданных до открытия огня по координатам прошло не более десяти минут. Экипаж оперативно выдвинулся в район ведения огня и произвел удачные выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230209/sklad-1850856310.html

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Работа самоходной артустановки "Акация" по скоплению сил противника Расчет самоходной артустановки "Акация" поразил скопление живой силы противника на Запорожском направлении 2023-02-10T05:52 true PT1M41S

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безопасность, вооруженные силы рф, россия