https://ria.ru/20230210/akatsiya-1851005557.html
Установка "Акация" поразила скопление живой силы противника
Установка "Акация" поразила скопление живой силы противника - РИА Новости, 10.02.2023
Установка "Акация" поразила скопление живой силы противника
Российский расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" поразил скопление живой силы противника на запорожском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T05:52
2023-02-10T05:52
2023-02-10T09:07
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Российский расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" поразил скопление живой силы противника на запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости. От получения разведданных до открытия огня по координатам прошло не более десяти минут. Экипаж оперативно выдвинулся в район ведения огня и произвел удачные выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.
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Работа самоходной артустановки "Акация" по скоплению сил противника
Расчет самоходной артустановки "Акация" поразил скопление живой силы противника на Запорожском направлении
2023-02-10T05:52
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
05:52 10.02.2023 (обновлено: 09:07 10.02.2023)
Установка "Акация" поразила скопление живой силы противника
Установка "Акация" поразила скопление живой силы противника на Запорожском направлении