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Пентагон не смог сказать, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром - РИА Новости, 10.02.2023
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Пентагон не смог сказать, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром
Пентагон не смог сказать, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром - РИА Новости, 10.02.2023
Пентагон не смог сказать, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром, но выразил уверенность, что людей на борту не... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:34
2023-02-10T23:58
аляска
министерство обороны сша
сша
китай
в мире
канада
патрик райдер
f-22
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром, но выразил уверенность, что людей на борту не было.Объект неизвестного происхождения и назначения был перехвачен истребителем F-22 над морем у северо-восточного побережья Аляски, где США граничат с Канадой."С учетом того, что мы все еще проводим оценку объекта, я бы не хотел вдаваться в характеристики", - сказал Райдер на брифинге для журналистов.Он добавил, что прежде, чем сбивать объект, летчики убедились, что на борту людей не было. "Очень, очень маловероятно, что он пилотировался. Нет никаких признаков, что там были люди", - сказал Райдер.
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аляска, министерство обороны сша, сша, китай, в мире, канада, патрик райдер, f-22
Аляска, Министерство обороны США, США, Китай, В мире, Канада, Патрик Райдер, F-22
23:34 10.02.2023 (обновлено: 23:58 10.02.2023)
 
Пентагон не смог сказать, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром

В Пентагоне отказались говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром

© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
Обломки сбитого над США китайского аэростата
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром, но выразил уверенность, что людей на борту не было.
Объект неизвестного происхождения и назначения был перехвачен истребителем F-22 над морем у северо-восточного побережья Аляски, где США граничат с Канадой.
"С учетом того, что мы все еще проводим оценку объекта, я бы не хотел вдаваться в характеристики", - сказал Райдер на брифинге для журналистов.
Он добавил, что прежде, чем сбивать объект, летчики убедились, что на борту людей не было. "Очень, очень маловероятно, что он пилотировался. Нет никаких признаков, что там были люди", - сказал Райдер.
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АляскаМинистерство обороны СШАСШАКитайВ миреКанадаПатрик РайдерF-22
 
 
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