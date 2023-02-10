https://ria.ru/20230210/aerostat-1851339589.html

Пентагон не смог сказать, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром

Пентагон не смог сказать, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром - РИА Новости, 10.02.2023

Пентагон не смог сказать, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром, но выразил уверенность, что людей на борту не... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T23:34

2023-02-10T23:34

2023-02-10T23:58

аляска

министерство обороны сша

сша

китай

в мире

канада

патрик райдер

f-22

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром, но выразил уверенность, что людей на борту не было.Объект неизвестного происхождения и назначения был перехвачен истребителем F-22 над морем у северо-восточного побережья Аляски, где США граничат с Канадой."С учетом того, что мы все еще проводим оценку объекта, я бы не хотел вдаваться в характеристики", - сказал Райдер на брифинге для журналистов.Он добавил, что прежде, чем сбивать объект, летчики убедились, что на борту людей не было. "Очень, очень маловероятно, что он пилотировался. Нет никаких признаков, что там были люди", - сказал Райдер.

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849664039.html

аляска

сша

китай

канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аляска, министерство обороны сша, сша, китай, в мире, канада, патрик райдер, f-22