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Американские военные сбили "высотный объект" над Аляской - РИА Новости, 11.02.2023
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Американские военные сбили "высотный объект" над Аляской
Американские военные сбили "высотный объект" над Аляской - РИА Новости, 11.02.2023
Американские военные сбили "высотный объект" над Аляской
Американские военные сбили "высотный объект" над штатом Аляска, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-10T22:33
2023-02-11T00:32
в мире
сша
аляска
джон кирби
китай
джо байден
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Американские военные сбили "высотный объект" над штатом Аляска, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Он уточнил, что аппарат летел на высоте 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации. По словам Кирби, военные отслеживали объект в воздушном пространстве Аляски в течение суток. В итоге его ликвидировали на границе с Канадой при помощи истребителей.Кирби отметил, что пока не удалось установить принадлежность и назначение аппарата. Известно, что он был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой. При этом США пока не готовы утверждать, что ликвидированный над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных. Также Вашингтон не планирует на фоне этого инцидента запрашивать контакты с Китаем, подчеркнул чиновник.Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром, но выразил уверенность, что людей на борту не было.На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
https://ria.ru/20230207/tramp-1850428754.html
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в мире, сша, аляска, джон кирби, китай, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Аляска, Джон Кирби, Китай, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США
22:33 10.02.2023 (обновлено: 00:32 11.02.2023)
 
Американские военные сбили "высотный объект" над Аляской

Кирби заявил, что ВВС США по приказу президента Байдена сбили аэростат над Аляской

© РИА Новости / Татьяна Лукьянова / Перейти в медиабанкАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова
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Аляска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Американские военные сбили "высотный объект" над штатом Аляска, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он уточнил, что аппарат летел на высоте 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации. По словам Кирби, военные отслеживали объект в воздушном пространстве Аляски в течение суток. В итоге его ликвидировали на границе с Канадой при помощи истребителей.
"Президент Байден отдал приказ военным сбить объект, что они и сделали", — сказал он.
Кирби отметил, что пока не удалось установить принадлежность и назначение аппарата. Известно, что он был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой. При этом США пока не готовы утверждать, что ликвидированный над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных. Также Вашингтон не планирует на фоне этого инцидента запрашивать контакты с Китаем, подчеркнул чиновник.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром, но выразил уверенность, что людей на борту не было.
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На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.
Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
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В миреСШААляскаДжон КирбиКитайДжо БайденЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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