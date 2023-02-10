22:33 10.02.2023 (обновлено: 00:32 11.02.2023)
Американские военные сбили "высотный объект" над Аляской
Кирби заявил, что ВВС США по приказу президента Байдена сбили аэростат над Аляской
Аляска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Американские военные сбили "высотный объект" над штатом Аляска, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он уточнил, что аппарат летел на высоте 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации. По словам Кирби, военные отслеживали объект в воздушном пространстве Аляски в течение суток. В итоге его ликвидировали на границе с Канадой при помощи истребителей.
"Президент Байден отдал приказ военным сбить объект, что они и сделали", — сказал он.
Кирби отметил, что пока не удалось установить принадлежность и назначение аппарата. Известно, что он был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой. При этом США пока не готовы утверждать, что ликвидированный над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных. Также Вашингтон не планирует на фоне этого инцидента запрашивать контакты с Китаем, подчеркнул чиновник.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался говорить, был ли сбитый над Аляской объект воздушным шаром, но выразил уверенность, что людей на борту не было.
7 февраля, 22:35Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом
На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
9 февраля, 19:23Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата