https://ria.ru/20230209/zhukovskiy-1850209436.html

Биография Василия Жуковского

Биография Василия Жуковского - РИА Новости, 09.02.2023

Биография Василия Жуковского

Русский поэт, переводчик, один из основоположников русского романтизма Василий Андреевич Жуковский родился 9 февраля (29 января по старому стилю) 1783 года в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T02:07

2023-02-09T02:07

2023-02-09T02:07

справки

василий жуковский

белевский район

россия

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Русский поэт, переводчик, один из основоположников русского романтизма Василий Андреевич Жуковский родился 9 февраля (29 января по старому стилю) 1783 года в селе Мишенское Белевского уезда Тульской губернии (ныне село в Белевском районе Тульской области). Жуковский был незаконнорожденным ребенком: его отец, помещик Афанасий Бунин, взял в дом пленную турчанку Сальху, которая и стала матерью будущего поэта. Фамилию свою ребенок получил от жившего в имении бедного дворянина Андрея Жуковского, который по просьбе Бунина стал крестным отцом ребенка и затем его усыновил. В 1797-1800 годах Василий Жуковский учился в Благородном пансионе при Московском университете, где изучал рисование, словесность, историю, французский и немецкий языки, был одним из первых учеников.Уже в те годы поэт делал первые пробы пера, наиболее значительные из которых – стихотворение "Майское утро" (1797) и прозаический отрывок "Мысли при гробнице" (1797), написанные под влиянием Николая Карамзина и его повести "Бедная Лиза". Именно Карамзин стал для начинающего поэта и старшим другом, и литературным критиком.В 1801 году Жуковский числился на службе в московской Главной соляной конторе. В 1802-1807 годах жил в Мишенском, усиленно занимаясь самообразованием, вел дневники, составлял конспекты трудов по теории литературы и искусства, перевел "Дон-Кихота" Мигеля де Сервантеса (1804).Элегии "Сельское кладбище" (1802, вольный перевод Томаса Грея) и "Вечер" (1807) принесли Жуковскому литературный успех, упроченный первой в России романтической балладой "Людмила" (1808, переделка баллады Готфрида Бюргера "Ленора"; более поздняя баллада Жуковского "Светлана" – вариация того же сюжета).В 1808-1811 годах Жуковский сотрудничал с журналом "Вестник Европы" (до середины 1809 года – редактор, до начала 1811 года – соредактор Михаила Каченовского), опубликовал ряд переводов по эстетике и оригинальных литературно-критических статей, в том числе "О басне и баснях Крылова" (1809), "О сатире и сатирах Кантемира" (1810). Во время Отечественной войны (1812) добровольно вступил в Московское ополчение, написал гимн "Певец во стане русских воинов", пользовавшийся популярностью благодаря множеству поименно прославленных в нем участников войны.В стихотворениях 1802-1814 годов Жуковский явился создателем русской психологической лирики, заложив основы так называемой элегической школы, господствовавшей в русской поэзии в 1810-х – начале 1820-х годов. Отличительными чертами новой школы стали: сосредоточенность на "жизни души" с ее главными ценностями (дружба, любовь, воспоминание), чувствительное, поэтизирующее восприятие природы, интонация грусти, стилистическая гармония, мелодичность стиха.В 1815 году вокруг Жуковского сплотились литераторы-карамзинисты, составившие общество "Арзамас", созданное в противовес обществу "Беседа любителей русского слова". Среди арзамасцев были политические деятели – Сергей Уваров, Дмитрий Блудов, будущий декабрист Михаил Орлов, и известные поэты – Константин Батюшков, Петр Вяземский, Василий и Александр Пушкины (дядя и племянник великого поэта).В лирике Жуковского 1815-1824 годов ("Славянка", 1815; "Невыразимое", "На кончину ее величества королевы Виртембергской", "Цвет завета", все 1819; "Таинственный посетитель", "Мотылек и цветы", оба 1824; и др.; баллада "Эолова арфа", 1815) преобладают религиозно-философские мотивы, скорбь и страдание трактуются как неотъемлемые атрибуты земного бытия, а упование на загробное воздаяние сопряжено с идеалами жертвенности и самоотречения.В 1820-1830-е годы Жуковский много и плодотворно трудился над балладами. Почти все баллады – переводы из английских и немецких авторов: Фридриха Шиллера ("Рыцарь Тогенбург", 1818), "Кубок" (1831); Иоганна Гете ("Рыбак", 1818), Вальтера Скотта ("Замок Смеагольм, или Иванов вечер", 1822), Людвига Уланда ("Алонзе", 1831) и др.В 1820-х годах Жуковский перевел на современный русский язык незадолго до этого обнаруженное "Слово о Полку Игореве", в 1818-1822 годах перевел "Шильонского узника" Джорджа Байрона, "Орлеанскую деву" Фридриха Шиллера.В 1817 году Жуковский был приглашен учителем русского языка к великой княгине, будущей императрице Александре Федоровне; в 1826-1841 годах он являлся воспитателем наследника престола, будущего императора Александра II.Биографы поэта считают, что именно Жуковский сыграл наибольшую роль в формировании взглядов царя-освободителя. Имея весомое влияние при дворе, Жуковский пытался помочь опальным поэтам своего времени. Именно он помог выкупить из крепостных Тараса Шевченко, не раз просил за Александра Пушкина и пытался смягчить участь декабристов. После гибели Пушкина Жуковский добился разрешения разобрать бумаги поэта и издал первое посмертное собрание его сочинений.Из произведений самого Жуковского в этот период наиболее значительны сказки, написанные в творческом состязании с Пушкиным ("Сказка о спящей царевне", 1832; "Сказка о царе Берендее", 1833), стихотворная повесть "Ундина" (1831-1836, полное издание – 1837) и поэма "Камоэнс" (1839; вольный перевод поэмы Фридриха Гальма).В 1841 году Жуковский вышел в отставку в чине тайного советника с пожизненным пенсионом. Поэт уехал в Германию, где женился на дочери немецкого художника Герхардта-Вильгельма фон Рейтерна Елизавете.В Россию Жуковский уже не вернулся. Главным его трудом в это время стал перевод поэмы "Одиссея" (1842-1849, опубликована в 1849 году). По мотивам древнеиндийской поэмы "Махабхарата" им была написана поэма "Наль и Дамаянти" (1837-1841), по мотивам поэмы "Шахнамэ" персидского поэта Фирдоуси – "Рустем и Зораб" (1846-1847). Жуковский также написал сказки "Кот в сапогах" по Шарлю Перро, "Тюльпанное дерево" по сказке братьев Гримм, "Сказку об Иване-царевиче и Сером волке" по мотивам русских сказок (все 1845). Последняя, оригинальная поэма Жуковского "Агасфер, Вечный жид" (1857), основой для которой послужила известная христианская легенда, осталась незавершенной.Василий Жуковский был профессиональным художником. Редактируя "Вестник Европы", впервые ввел отдел "Обозрение произведений искусства". Исполнил около двух тысяч рисунков, преимущественно контурных, – виды городов и различных местностей европейских стран и России (во время поездки с наследником престола в 1837 году), своего рода "графический дневник" (свыше 20 альбомов, хранящихся в Российской национальной библиотеке, Российской государственной библиотеке, Институте русской литературы (ИРЛИ) РАН), графические и акварельные портреты (в том числе рисунок "Пушкин в гробу", 1837, ИРЛИ РАН), иллюстрации к собственным произведениям. Автор живописных пейзажей ("Холмистый пейзаж с рекой и водопадом", 1851, Государственный Русский музей, и др.). Художественное творчество Жуковского сыграло большую роль в развитии романтического пейзажа в России.Умер Василий Жуковский 24 апреля (12 апреля по старому стилю) 1852 года в Баден-Бадене (Германия). Его тело было перевезено в Россию и погребено в Петербурге в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.В городе Белев Тульской области функционирует "Художественно-краеведческий музей им. В.А. Жуковского". Музей был основан 1 сентября 1910 года. Первым попечителем и организатором музея был сын поэта художник Павел Жуковский.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

белевский район

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, василий жуковский, белевский район, россия