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Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 1347 человек

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 1347 человек - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 1347 человек

Число погибших в Сирии в результате землетрясения выросло до 1347, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габаш. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:16

2023-02-09T19:16

2023-02-09T19:35

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

дамаск (город)

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ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения выросло до 1347, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габаш."Число жертв землетрясения увеличилось до 1347, пострадавших - до 2295", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Дамаске.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 16,5 тысячи, раненых – более 66 тысяч. Землетрясение сильно затронуло и Сирию, около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

сирия

турция

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, дамаск (город)