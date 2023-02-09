https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850983903.html

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 17 406

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 17 406 - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 17 406

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 17 406, раненых - до 71 866, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:59

2023-02-09T21:59

2023-02-09T22:10

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

хатай (провинция)

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 17 406, раненых - до 71 866, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 17 134 погибших."На данный момент у нас 17 406 погибших, 71 866 раненых", - сообщил Коджа на брифинге в провинции Хатай.

турция

хатай (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, хатай (провинция)