https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850978704.html

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 17 134

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 17 134 - РИА Новости, 09.02.2023

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 17 134

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч, ранены более 70 тысяч человек, сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:16

2023-02-09T21:16

2023-02-09T21:20

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч, ранены более 70 тысяч человек, сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD)."По состоянию на 20.50 число погибших в результате землетрясения составило 17 134 человека, число раненых - 70 347 человек", - говорится в сообщении.

турция

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии