https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850965056.html

"Роскосмос" опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции

"Роскосмос" опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции - РИА Новости, 09.02.2023

"Роскосмос" опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции

Спутник "Роскосмоса" запечатлел последствия землетрясения на юго-востоке Турции, госкорпорация опубликовала снимок в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:50

2023-02-09T19:50

2023-02-09T22:02

землетрясение

турция

россия

земля

роскосмос

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

кахраманмараш

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Спутник "Роскосмоса" запечатлел последствия землетрясения на юго-востоке Турции, госкорпорация опубликовала снимок в своем Telegram-канале.Его автором стал космический аппарат "Канопус-В".В компании уточнили, что задействовали для этого по запросу МЧС все силы российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.По последним данным, число погибших составляет 17 406 человек, ранения получили более 71 тысячи. В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230207/snimok-1850392177.html

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кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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