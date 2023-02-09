https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850948680.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 16 546

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 16 546 - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 16 546

В Турции возросло число жертв землетрясения, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:33

2023-02-09T18:33

2023-02-09T19:30

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

кахраманмараш

килис (провинция)

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АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. В Турции возросло число жертв землетрясения, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее сообщалось о 16 170 погибших и более чем 64 тысячах раненых.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230209/prognoz-1850697552.html

турция

кахраманмараш

килис (провинция)

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Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, кахраманмараш, килис (провинция)