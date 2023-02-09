https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850937738.html

Гутерреш призвал помогать Сирии после землетрясения, несмотря на санкции

Гутерреш призвал помогать Сирии после землетрясения, несмотря на санкции - РИА Новости, 09.02.2023

Гутерреш призвал помогать Сирии после землетрясения, несмотря на санкции

Никакие санкции не должны мешать оказанию гумпомощи сирийцам после прошедшего землетрясения, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:58

2023-02-09T17:58

2023-02-09T18:07

в мире

сирия

оон

сильное землетрясение в турции и сирии

антониу гутерреш

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ООН, 9 фев - РИА Новости. Никакие санкции не должны мешать оказанию гумпомощи сирийцам после прошедшего землетрясения, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Это момент, когда все должны очень четко осознавать, что никакие санкции любого рода не мешают оказанию помощи населению Сирии в настоящий момент", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос, должны ли, по его мнению, на фоне землетрясения быть сняты односторонние санкции.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 14 тысяч, раненых - более 63 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается.

сирия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, оон, сильное землетрясение в турции и сирии, антониу гутерреш