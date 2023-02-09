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При землетрясении в Индонезии погибли четыре человека

При землетрясении в Индонезии погибли четыре человека - РИА Новости, 09.02.2023

При землетрясении в Индонезии погибли четыре человека

Жертвами землетрясения магнитудой 5,4 в Индонезии стали четыре человека, сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) города Джаяпура... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:25

2023-02-09T12:25

2023-02-09T12:25

в мире

индонезия

папуа (индонезия)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Жертвами землетрясения магнитудой 5,4 в Индонезии стали четыре человека, сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) города Джаяпура в провинции Папуа. "По нашим данным, подтверждена смерть четырех человек. Мы все еще собираем информацию", - заявил глава BPBD Асеп Халид, его слова приводит индонезийский портал Detik. Халид добавил, что последствия землетрясения ощущались по всему городу Джаяпура. Были повреждены жилые дома и правительственные здания. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг в провинции Папуа на востоке Индонезии в 13.28 по местному времени (08.28 мск). Его эпицентр располагался в 1 километре к юго-западу от столицы провинции Джаяпуры на глубине 10 километров.

индонезия

папуа (индонезия)

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в мире, индонезия, папуа (индонезия)