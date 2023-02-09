https://ria.ru/20230209/zelensky-1850871673.html

Зеленский на Совете Европы снова попросил вооружение для Украины

Зеленский на Совете Европы снова попросил вооружение для Украины - РИА Новости, 09.02.2023

Зеленский на Совете Европы снова попросил вооружение для Украины

Владимир Зеленский в четверг в Брюсселе выступил на Совете Европы и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:20

2023-02-09T15:20

2023-02-09T16:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

брюссель

дмитрий песков

сергей лавров

нато

европарламент

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг в Брюсселе выступил на Совете Европы и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение. Ранее в четверг Зеленский выступил на специальном пленарном заседании Европарламента и поблагодарил лидеров ЕС за пристальное внимание к событиям на Украине и совместную борьбу за свободную и независимую Европу. "Благодарен всем, кто понимает, насколько сейчас Украине необходимы артиллерийские пушки, снаряды к ним, современные танки, дальнобойные ракеты, современная авиация. Спасибо всем, кто предоставляет такую помощь. Мы должны усиливать динамику нашей совместной работы и быть мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал", - обратился к присутствующим Зеленский. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен".В среду Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230209/uoters-1850904152.html

https://ria.ru/20230209/sholts-1850696373.html

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украина, россия, брюссель, дмитрий песков, сергей лавров, нато, европарламент, совет европы, владимир зеленский