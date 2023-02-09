15:20 09.02.2023 (обновлено: 16:56 09.02.2023)
Зеленский на Совете Европы снова попросил вооружение для Украины
Зеленский выступил на Совете Европы и снова попросил современное вооружение для Украины
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг в Брюсселе выступил на Совете Европы и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение.
Ранее в четверг Зеленский выступил на специальном пленарном заседании Европарламента и поблагодарил лидеров ЕС за пристальное внимание к событиям на Украине и совместную борьбу за свободную и независимую Европу.
"Благодарен всем, кто понимает, насколько сейчас Украине необходимы артиллерийские пушки, снаряды к ним, современные танки, дальнобойные ракеты, современная авиация. Спасибо всем, кто предоставляет такую помощь. Мы должны усиливать динамику нашей совместной работы и быть мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал", - обратился к присутствующим Зеленский.
Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен".
В среду Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.