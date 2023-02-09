Зеленский поблагодарил ЕС за помощь Украине
Зеленский выступил на заседании Европарламента и поблагодарил лидеров ЕС за помощь Украине
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг в Брюсселе выступил на специальном пленарном заседании Европарламента, которое предшествовало двухдневной встрече глав государств и правительств Евросоюза.
"Европе повезло, что в этом зале, в наибольшем парламенте Европы принципиальность и энергичность имеет абсолютное большинство. Наша Европа дает миру европейский путь жизни, способ жизни, правила жизни. Это когда каждый и каждая имеют значение, когда государства имеют право быть социальными, а общество открытым. Когда границы не нарушены, а люди верят в завтра. Это наша Европа. И я сейчас тут, чтобы защитить наш путь к дому", - обратился к присутствующим Зеленский.
Он также отметил, что Украина приближается к вступлению в Евросоюз и выразил уверенность, что она обязательно станет членом объединения. Кроме того, Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за пристальное внимание к событиям на Украине и совместную борьбу за свободную и независимую Европу. "Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе. Спасибо всем вам, я приглашаю всех вас на Украину", - завершил свое выступление Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский примет участие в саммите ЕС в Брюсселе, который проходит с 9-10 февраля.
Ранее канцлер ФРГ Шольц заявлял, что всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.