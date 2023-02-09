Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву
Spiegel: Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Украине
© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца приходится "заставлять" помогать Киеву военными поставками, утверждает Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью Spiegel.
"Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца) помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев", - добавил он.
Ранее Зеленский признался, что сам заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и не планировал их выполнять. Также он заявил, что спецслужбы Украины следили за обеспеченностью немецкой армии ракетами и ПВО
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
В среду Писториус добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.