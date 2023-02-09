Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850960423.html
Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву
Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву - РИА Новости, 09.02.2023
Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву
Канцлера Германии Олафа Шольца приходится "заставлять" помогать Киеву военными поставками, утверждает Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:26
2023-02-09T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
владимир зеленский
олаф шольц
борис писториус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_992aea928ca0ee1737ad2c64f984cedc.jpg
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца приходится "заставлять" помогать Киеву военными поставками, утверждает Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью Spiegel. Ранее Зеленский признался, что сам заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и не планировал их выполнять. Также он заявил, что спецслужбы Украины следили за обеспеченностью немецкой армии ракетами и ПВО Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. В среду Писториус добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1dc5a3596d8db5ff0fc7c1ac5cd472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, борис писториус, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Борис Писториус, НАТО
19:26 09.02.2023
 
Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву

Spiegel: Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Украине

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца приходится "заставлять" помогать Киеву военными поставками, утверждает Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью Spiegel.
"Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца) помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев", - добавил он.
Ранее Зеленский признался, что сам заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и не планировал их выполнять. Также он заявил, что спецслужбы Украины следили за обеспеченностью немецкой армии ракетами и ПВО
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
В среду Писториус добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцБорис ПисториусНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала