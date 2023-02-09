https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850960423.html

Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву

Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву - РИА Новости, 09.02.2023

Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Киеву

Канцлера Германии Олафа Шольца приходится "заставлять" помогать Киеву военными поставками, утверждает Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:26

2023-02-09T19:26

2023-02-09T19:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

владимир зеленский

олаф шольц

борис писториус

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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца приходится "заставлять" помогать Киеву военными поставками, утверждает Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью Spiegel. Ранее Зеленский признался, что сам заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и не планировал их выполнять. Также он заявил, что спецслужбы Украины следили за обеспеченностью немецкой армии ракетами и ПВО Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. В среду Писториус добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, борис писториус, нато