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Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев - РИА Новости, 09.02.2023
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Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев
Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев - РИА Новости, 09.02.2023
Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев
Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли эмоциональное выступление президента Украины Владимира Зеленского на специальном пленарном заседании... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:59
2023-02-09T19:36
в мире
европарламент
владимир зеленский
украина
европа
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли эмоциональное выступление президента Украины Владимира Зеленского на специальном пленарном заседании Европарламента.Во время речи Зеленский выкрикнул традиционное националистическое украинское приветствие. Представители парламента ответили на него хором. В ответ украинский лидер сделал грустное выражение лица и прослезился, что подписчики сочли неуместным."Давайте не забывать, что он актер", — написал пользователь под ником Флетч."Аплодируют нацистскому преступнику, отвратительно!" — добавил Джонсон."Да они поддерживают парня, который прожигает миллиарды их же денег", — возмутился Tcob."Кажется, он очень любит внимание. А что до Европы — вместо того, чтобы сказать Киеву, чтобы он шел на переговоры, — Европа размышляет, как бы ей отправить еще больше оружия в надежде победить Россию", — поделился мнением Марк.В среду Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу Минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.
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в мире, европарламент, владимир зеленский, украина, европа
В мире, Европарламент, Владимир Зеленский, Украина, Европа
18:59 09.02.2023 (обновлено: 19:36 09.02.2023)
 
Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев

Читатели Daily Mail раскритиковали сцену со слезами Зеленского в Европарламенте

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли эмоциональное выступление президента Украины Владимира Зеленского на специальном пленарном заседании Европарламента.
Во время речи Зеленский выкрикнул традиционное националистическое украинское приветствие. Представители парламента ответили на него хором. В ответ украинский лидер сделал грустное выражение лица и прослезился, что подписчики сочли неуместным.
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"Давайте не забывать, что он актер", — написал пользователь под ником Флетч.
"Аплодируют нацистскому преступнику, отвратительно!" — добавил Джонсон.
"Да они поддерживают парня, который прожигает миллиарды их же денег", — возмутился Tcob.
"Зеленский будет еще более признателен, если вы пришлете ему все, что у вас есть", — обратился к евродепутатам комментатор под именем Allsortednow.
"Кажется, он очень любит внимание. А что до Европы — вместо того, чтобы сказать Киеву, чтобы он шел на переговоры, — Европа размышляет, как бы ей отправить еще больше оружия в надежде победить Россию", — поделился мнением Марк.
В среду Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу Минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.
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