https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850954627.html

Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев

Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев - РИА Новости, 09.02.2023

Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли эмоциональное выступление президента Украины Владимира Зеленского на специальном пленарном заседании... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:59

2023-02-09T18:59

2023-02-09T19:36

в мире

европарламент

владимир зеленский

украина

европа

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли эмоциональное выступление президента Украины Владимира Зеленского на специальном пленарном заседании Европарламента.Во время речи Зеленский выкрикнул традиционное националистическое украинское приветствие. Представители парламента ответили на него хором. В ответ украинский лидер сделал грустное выражение лица и прослезился, что подписчики сочли неуместным."Давайте не забывать, что он актер", — написал пользователь под ником Флетч."Аплодируют нацистскому преступнику, отвратительно!" — добавил Джонсон."Да они поддерживают парня, который прожигает миллиарды их же денег", — возмутился Tcob."Кажется, он очень любит внимание. А что до Европы — вместо того, чтобы сказать Киеву, чтобы он шел на переговоры, — Европа размышляет, как бы ей отправить еще больше оружия в надежде победить Россию", — поделился мнением Марк.В среду Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу Минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850893728.html

https://ria.ru/20230209/krym-1850927808.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, европарламент, владимир зеленский, украина, европа