18:59 09.02.2023 (обновлено: 19:36 09.02.2023)
Слезы Зеленского в Европарламенте взбесили британцев
Читатели Daily Mail раскритиковали сцену со слезами Зеленского в Европарламенте
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли эмоциональное выступление президента Украины Владимира Зеленского на специальном пленарном заседании Европарламента.
Во время речи Зеленский выкрикнул традиционное националистическое украинское приветствие. Представители парламента ответили на него хором. В ответ украинский лидер сделал грустное выражение лица и прослезился, что подписчики сочли неуместным.
"Давайте не забывать, что он актер", — написал пользователь под ником Флетч.
"Аплодируют нацистскому преступнику, отвратительно!" — добавил Джонсон.
"Да они поддерживают парня, который прожигает миллиарды их же денег", — возмутился Tcob.
"Зеленский будет еще более признателен, если вы пришлете ему все, что у вас есть", — обратился к евродепутатам комментатор под именем Allsortednow.
В среду Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу Минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.