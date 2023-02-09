https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850893728.html
"Макрон был зол". Зеленский рассказал о споре с западными лидерами в Париже
"Макрон был зол". Зеленский рассказал о споре с западными лидерами в Париже - РИА Новости, 09.02.2023
"Макрон был зол". Зеленский рассказал о споре с западными лидерами в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью газете Le Figaro, что разозлил французского лидера Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:16
2023-02-09T16:16
2023-02-09T16:50
в мире
германия
ангела меркель
владимир зеленский
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эммануэль макрон
париж
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью газете Le Figaro, что разозлил французского лидера Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель словами о Минских соглашениях во время встречи "нормандской четверки" в Париже в 2019 году."Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ смягчить ситуацию, на самом деле были уступкой России", — сказал он.Тогда, на встрече, по словам Зеленского, он назвал процесс неэффективным, а реакцией лидеров России, Германии и Франции было удивление и раздражение.В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Затем бывший президент Франции Франсуа Олланд также поддержал утверждение немецкого политика. Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искренность европейских стран.
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850871945.html
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850845158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Украина, Эммануэль Макрон, Париж, Владимир Путин, Франция, Франсуа Олланд, Минские соглашения
16:16 09.02.2023 (обновлено: 16:50 09.02.2023)
"Макрон был зол". Зеленский рассказал о споре с западными лидерами в Париже
Зеленский заявил, что разозлил Макрона и Меркель словами о Минских соглашениях в 2019 году