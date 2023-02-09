https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850871945.html
Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС
Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:20
2023-02-09T15:20
2023-02-09T16:26
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виктор орбан
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе. Видео опубликовал Telegram-канал "Страна.ua".На кадрах видно, как Зеленский в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран — членов ЕС. Все, за исключением Орбана, аплодируют украинскому лидеру. Во время выступления на специальном пленарном заседании Европарламента Зеленский поблагодарил европейских лидеров за помощь и добавил, что его страна приближается к вступлению в Евросоюз. В начале недели глава Евросовета пригласил президента Украины на саммит ЕС в Брюсселе 9-10 февраля. Этот визит стал вторым выездом Зеленского за границу после начала российской спецоперации. Накануне он также посетил Великобританию и Францию.Власти Венгрии с самого начала конфликта на Украине не раз заявляли, что не станут поставлять киевским властям оружие и не позволят другим странам провозить его через свою территорию. Как пояснял министр иностранных дел республики Петер Сийярто, так Будапешт стремится обезопасить живущих в Закарпатье этнических венгров. Это решение закреплено в Венгрии на законодательном уровне.
https://ria.ru/20230209/priglashenie-1850818112.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор орбан, евросовет, евросоюз, шарль мишель, брюссель, венгрия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросовет, Евросоюз, Шарль Мишель, Брюссель, Венгрия
15:20 09.02.2023 (обновлено: 16:26 09.02.2023)
Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС
Премьер Венгрии Орбан отказался аплодировать Зеленскому перед совместным фото лидеров ЕС