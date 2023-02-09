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Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
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Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС
Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:20
2023-02-09T16:26
в мире
украина
владимир зеленский
виктор орбан
евросовет
евросоюз
шарль мишель
брюссель
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе. Видео опубликовал Telegram-канал "Страна.ua".На кадрах видно, как Зеленский в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран — членов ЕС. Все, за исключением Орбана, аплодируют украинскому лидеру. Во время выступления на специальном пленарном заседании Европарламента Зеленский поблагодарил европейских лидеров за помощь и добавил, что его страна приближается к вступлению в Евросоюз. В начале недели глава Евросовета пригласил президента Украины на саммит ЕС в Брюсселе 9-10 февраля. Этот визит стал вторым выездом Зеленского за границу после начала российской спецоперации. Накануне он также посетил Великобританию и Францию.Власти Венгрии с самого начала конфликта на Украине не раз заявляли, что не станут поставлять киевским властям оружие и не позволят другим странам провозить его через свою территорию. Как пояснял министр иностранных дел республики Петер Сийярто, так Будапешт стремится обезопасить живущих в Закарпатье этнических венгров. Это решение закреплено в Венгрии на законодательном уровне.
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор орбан, евросовет, евросоюз, шарль мишель, брюссель, венгрия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросовет, Евросоюз, Шарль Мишель, Брюссель, Венгрия
15:20 09.02.2023 (обновлено: 16:26 09.02.2023)
 
Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС

Премьер Венгрии Орбан отказался аплодировать Зеленскому перед совместным фото лидеров ЕС

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе. Видео опубликовал Telegram-канал "Страна.ua".
На кадрах видно, как Зеленский в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран — членов ЕС. Все, за исключением Орбана, аплодируют украинскому лидеру.
Во время выступления на специальном пленарном заседании Европарламента Зеленский поблагодарил европейских лидеров за помощь и добавил, что его страна приближается к вступлению в Евросоюз.
В начале недели глава Евросовета пригласил президента Украины на саммит ЕС в Брюсселе 9-10 февраля. Этот визит стал вторым выездом Зеленского за границу после начала российской спецоперации. Накануне он также посетил Великобританию и Францию.
Власти Венгрии с самого начала конфликта на Украине не раз заявляли, что не станут поставлять киевским властям оружие и не позволят другим странам провозить его через свою территорию. Как пояснял министр иностранных дел республики Петер Сийярто, так Будапешт стремится обезопасить живущих в Закарпатье этнических венгров. Это решение закреплено в Венгрии на законодательном уровне.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоветЕвросоюзШарль МишельБрюссельВенгрия
 
 
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