https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850845158.html

Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж

Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж - РИА Новости, 09.02.2023

Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж. "Ну вот, Макрон только что официально втянул нас... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:06

2023-02-09T14:06

2023-02-09T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

франция

россия

владимир зеленский

эммануэль макрон

париж

риши сунак

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж. "Ну вот, Макрон только что официально втянул нас в конфликт против России... Нам теперь придется испытать на себе все последствия, <...> и самые драматичные", — написал один из комментаторов. "Франции придется платить по счетам. Помогать — одно, но содействие эскалации ведет нас по пути невозврата. Один человек не может решить судьбу своей страны и своих соседей", — отметил другой. "В выигрыше только американцы, которым удалось разрушить Европу — ту самую, которая чересчур их затмила. Теперь США ослеплены такой удачей, а наши лидеры не видят ничего, кроме мира в огне! Как прискорбно!" — подчеркнул третий. "Странный визит: общение на "ты", военная медаль, все это сопровождается горячими поцелуями и объятиями. Даже становится неловко. Франция, проснись!" — подытожили читатели. В среду Зеленский побывал с визитом в Лондоне, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Вечером того же дня президент Украины отправился в Париж, где пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230209/makron-1850719164.html

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850718455.html

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в мире, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, париж, риши сунак