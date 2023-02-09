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Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850845158.html
Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж
Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж - РИА Новости, 09.02.2023
Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж. "Ну вот, Макрон только что официально втянул нас... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:06
2023-02-09T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
париж
риши сунак
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж. "Ну вот, Макрон только что официально втянул нас в конфликт против России... Нам теперь придется испытать на себе все последствия, &lt;...&gt; и самые драматичные", — написал один из комментаторов. "Франции придется платить по счетам. Помогать — одно, но содействие эскалации ведет нас по пути невозврата. Один человек не может решить судьбу своей страны и своих соседей", — отметил другой. "В выигрыше только американцы, которым удалось разрушить Европу — ту самую, которая чересчур их затмила. Теперь США ослеплены такой удачей, а наши лидеры не видят ничего, кроме мира в огне! Как прискорбно!" — подчеркнул третий. "Странный визит: общение на "ты", военная медаль, все это сопровождается горячими поцелуями и объятиями. Даже становится неловко. Франция, проснись!" — подытожили читатели. В среду Зеленский побывал с визитом в Лондоне, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Вечером того же дня президент Украины отправился в Париж, где пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/makron-1850719164.html
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в мире, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, париж, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Париж, Риши Сунак
14:06 09.02.2023 (обновлено: 15:42 09.02.2023)
 
Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж

Читатели Le Figaro испугались возможной реакции России на визит Зеленского во Францию

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж.

"Ну вот, Макрон только что официально втянул нас в конфликт против России... Нам теперь придется испытать на себе все последствия, <...> и самые драматичные", — написал один из комментаторов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:50
Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России
"Франции придется платить по счетам. Помогать — одно, но содействие эскалации ведет нас по пути невозврата. Один человек не может решить судьбу своей страны и своих соседей", — отметил другой.
"В выигрыше только американцы, которым удалось разрушить Европу — ту самую, которая чересчур их затмила. Теперь США ослеплены такой удачей, а наши лидеры не видят ничего, кроме мира в огне! Как прискорбно!" — подчеркнул третий.
"Невыносимый Макрон! Он никогда не говорит ни о каких усилиях, ни о какой инициативе, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров! Разжигатель конфликта использует деньги французов и чужую кровь", — поделился мнением еще один пользователь.
"Странный визит: общение на "ты", военная медаль, все это сопровождается горячими поцелуями и объятиями. Даже становится неловко. Франция, проснись!" — подытожили читатели.
В среду Зеленский побывал с визитом в Лондоне, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Вечером того же дня президент Украины отправился в Париж, где пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:45Специальная военная операция на Украине
СМИ: британский министр ответил на просьбу Зеленского оскорбительной фразой
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронПарижРиши Сунак
 
 
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