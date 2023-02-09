14:06 09.02.2023 (обновлено: 15:42 09.02.2023)
Во Франции испугались реакции России на визит Зеленского в Париж
Читатели Le Figaro испугались возможной реакции России на визит Зеленского во Францию
© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж.
"Ну вот, Макрон только что официально втянул нас в конфликт против России... Нам теперь придется испытать на себе все последствия, <...> и самые драматичные", — написал один из комментаторов.
"Ну вот, Макрон только что официально втянул нас в конфликт против России... Нам теперь придется испытать на себе все последствия, <...> и самые драматичные", — написал один из комментаторов.
"Франции придется платить по счетам. Помогать — одно, но содействие эскалации ведет нас по пути невозврата. Один человек не может решить судьбу своей страны и своих соседей", — отметил другой.
"В выигрыше только американцы, которым удалось разрушить Европу — ту самую, которая чересчур их затмила. Теперь США ослеплены такой удачей, а наши лидеры не видят ничего, кроме мира в огне! Как прискорбно!" — подчеркнул третий.
"Невыносимый Макрон! Он никогда не говорит ни о каких усилиях, ни о какой инициативе, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров! Разжигатель конфликта использует деньги французов и чужую кровь", — поделился мнением еще один пользователь.
"Странный визит: общение на "ты", военная медаль, все это сопровождается горячими поцелуями и объятиями. Даже становится неловко. Франция, проснись!" — подытожили читатели.
В среду Зеленский побывал с визитом в Лондоне, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Вечером того же дня президент Украины отправился в Париж, где пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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