https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850757890.html
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона - РИА Новости, 09.02.2023
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:01
2023-02-09T11:01
2023-02-09T11:07
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона. "Дань уважения Украине и её народу. Дань уважения тебе, дорогой Владимир, за твою отвагу и решимость", - написал Макрон в своём Twitter. К сообщению в соцсети было прикреплено видео, которое запечатлело момент награждения, после которого оба лидера под аплодисменты обнялись и похлопали друг друга по спине. Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский вместе вылетят из Парижа в четверг утром на саммит ЕС в Брюсселе, который проходит 9-10 февраля.
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850664071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
11:01 09.02.2023 (обновлено: 11:07 09.02.2023)
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Президент Франции Макрон удостоил Зеленского ордена Почетного легиона