https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850757890.html

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона - РИА Новости, 09.02.2023

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:01

2023-02-09T11:01

2023-02-09T11:07

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона. "Дань уважения Украине и её народу. Дань уважения тебе, дорогой Владимир, за твою отвагу и решимость", - написал Макрон в своём Twitter. К сообщению в соцсети было прикреплено видео, которое запечатлело момент награждения, после которого оба лидера под аплодисменты обнялись и похлопали друг друга по спине. Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский вместе вылетят из Парижа в четверг утром на саммит ЕС в Брюсселе, который проходит 9-10 февраля.

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850664071.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский