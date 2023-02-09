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Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона - РИА Новости, 09.02.2023
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Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона - РИА Новости, 09.02.2023
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:01
2023-02-09T11:07
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона. "Дань уважения Украине и её народу. Дань уважения тебе, дорогой Владимир, за твою отвагу и решимость", - написал Макрон в своём Twitter. К сообщению в соцсети было прикреплено видео, которое запечатлело момент награждения, после которого оба лидера под аплодисменты обнялись и похлопали друг друга по спине. Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский вместе вылетят из Парижа в четверг утром на саммит ЕС в Брюсселе, который проходит 9-10 февраля.
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
11:01 09.02.2023 (обновлено: 11:07 09.02.2023)
 
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Президент Франции Макрон удостоил Зеленского ордена Почетного легиона

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона.
"Дань уважения Украине и её народу. Дань уважения тебе, дорогой Владимир, за твою отвагу и решимость", - написал Макрон в своём Twitter. К сообщению в соцсети было прикреплено видео, которое запечатлело момент награждения, после которого оба лидера под аплодисменты обнялись и похлопали друг друга по спине.
Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский вместе вылетят из Парижа в четверг утром на саммит ЕС в Брюсселе, который проходит 9-10 февраля.
Британский король Карл III и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 19:47
Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке
 
В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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