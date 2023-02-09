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СМИ: британский министр ответил на просьбу Зеленского оскорбительной фразой - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850718455.html
СМИ: британский министр ответил на просьбу Зеленского оскорбительной фразой
СМИ: британский министр ответил на просьбу Зеленского оскорбительной фразой - РИА Новости, 09.02.2023
СМИ: британский министр ответил на просьбу Зеленского оскорбительной фразой
Один из членов кабмина Великобритании эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву, пишет газета... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:45
2023-02-09T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Один из членов кабмина Великобритании эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву, пишет газета inews. "У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить", — заявил изданию неназванный политик. Кроме этого, по мнению источников издания, возможная отправка военной техники Киеву сильно ударит по бюджету Великобритании. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр Риши Сунак, Соединенное Королевство действительно не исключает такую возможность. Кроме того, по данным Sky News, политик попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты потенциально можно передать украинской армии.В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.Отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку техники.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230209/ulovka-1850702768.html
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в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Киев
08:45 09.02.2023 (обновлено: 11:04 09.02.2023)
 
СМИ: британский министр ответил на просьбу Зеленского оскорбительной фразой

inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами "нет гребаных самолетов"

© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Один из членов кабмина Великобритании эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву, пишет газета inews.

"У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить", — заявил изданию неназванный политик.

Кроме этого, по мнению источников издания, возможная отправка военной техники Киеву сильно ударит по бюджету Великобритании.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр Риши Сунак, Соединенное Королевство действительно не исключает такую возможность.
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Кроме того, по данным Sky News, политик попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты потенциально можно передать украинской армии.
В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
Отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку техники.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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