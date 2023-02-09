https://ria.ru/20230209/zaytsevo-1850993392.html

ВСУ обстреляли Зайцево

ВСУ обстреляли Зайцево - РИА Новости, 10.02.2023

ВСУ обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-09T23:59

2023-02-09T23:59

2023-02-10T00:05

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.15 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк