https://ria.ru/20230209/zaytsevo-1850993392.html
ВСУ обстреляли Зайцево
ВСУ обстреляли Зайцево - РИА Новости, 10.02.2023
ВСУ обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-09T23:59
2023-02-09T23:59
2023-02-10T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.15 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК